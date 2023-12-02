Вильфанд сообщил, что на Россию надвигаются аномальные холода

«Очень холодная погода ожидается на огромной территории страны. Аномалии будут впечатляющие. Со 2 по 6 декабря во всех регионах Северо-Западного федерального округа будет температура на 7−14 градусов ниже нормы, а местами — на 15−20 градусов ниже нормы. Это значит, что в большинстве регионов морозы будут достигать 16−23 градуса, а в Архангельской области, Коми и Ненецком автономном округе — 30 градусов. Повсеместно будет холодно и в Центральном федеральном округе 5 и 6 декабря — морозы до 16−23 градусов, что на 7−12 градусов ниже нормы», — сообщил он.
По словам Вильфанда, аномально холодная погода распространится также на регионы Урала, Поволжья, Сибири и Дальнего Востока. В Пермском крае, Кировской области, Удмуртии и Марий Эл морозы ожидаются до 23 градусов, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах — до 30−41 градуса, в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях — до 20−27 градусов, в Томской, Омской областях — до 27−35 градусов.
Особенно холодная погода ожидает Красноярский, Магаданский и Хабаровский края, Якутию и Чукотку. «В Таймырском и Эвенкийском районах (Красноярский край) аномалии будут минус 7−16 градусов со 2 по 6 декабря — морозы будут трещать до 35−42 градусов. В Якутии, Магаданском крае и на Чукотке будет до минус 43−49 градусов, в Якутии — даже минус до 54 градусов местами. На юге Хабаровского края с 3 по 6 декабря температура будет опускаться до минус 35−40 градусов», — сообщил метеоролог.