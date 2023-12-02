Какие удобрения и средства защиты нельзя применять в мини-огороде?
Эксперт рассказал о тонкостях ухода за грядками на окне.
Эксперт рассказал о тонкостях ухода за грядками на окне.
Выращивание огородных культур в городской квартире, как и многие другие занятия из этой сферы, полнится различными слухами и обрастает всяческими мифами. Ну, например, зелень не нуждается в подкормках, ей хватает тех запасов питательных веществ, которые есть в грунте. И так далее, и тому подобное. Разбираемся как обстоят дела на самом деле.
Отвечает агроном Денис Терентьев:
— Что касается удобрений для подкормок, то здесь никаких ограничений не существует. По желанию согласно вкусам самих огородников, годятся и органические, и минеральные. Разве что в последних лучше воздержаться от применения хлорсодержащих, но ведь и в обычном дачном режиме, в сезон, их применение так же ограничено в силу усвояемости их огородными обитателями.
Другое дело — в какой именно форме применять их: в гранулированном или жидком виде? Вносить под корень или по листве? Однако это вопросы уже касательно агротехники выращивания и зависит от особенностей используемых культур и сортов.
Разумеется, надо учитывать и особенности реакции окружающих — мало ли у кого на что может быть аллергия? Многие совершенно справедливо учитывают запахи, которые могут вызвать те или иные удобрения в ограниченном пространстве квартиры и делают соответствующие корректировки.
Что же касается средств защиты от болезней и вредителей, то, безусловно, химические препараты в домашних условиях лучше исключить и использовать биосредства аналогичного воздействия, но еще лучше вообще не доводить дело до заболеваний и появления вредных насекомых. Это в свою очередь совершенно достижимо, достаточно только тщательно и пунктуально соблюдать правила и поддерживать комфортные для мини-огорода условия. И помните: на подоконнике, как и на даче, важна умеренность в уходе: лучше слегка недокормить, чем перекормить; лучше провести полив понемногу и несколько раз в день, чем пытаться напоить мини-огород за один раз большой порцией влаги — во избежание застоя последней со всеми негативными последствиями.