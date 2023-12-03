16:00 (мск), источник: РБК

Вильфанд предупредил о приближении аномальных холодов в ближайшие дни

На большой части территории России в ближайшие дни ожидается аномально холодная погода, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, со 2 по 6 декабря во всех регионах Северо-Западного федерального округа будет температура на 7−14 градусов ниже нормы, а местами — на 15−20 градусов ниже нормы. В большинстве регионов, в том числе в Центральном федеральном округе, морозы будут достигать минус 16−23 градусов.

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Источник: Агентство «Москва»

В частности, в Пермском крае, Кировской области, Удмуртии и Марий Эл ожидается температура до минус 23 градусов; в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях — до минус 20−27 градусов. В Томской, Омской областях ожидаются морозы до минус 27−35 градусов; в Архангельской области, Коми и Ненецком автономном округе — до минус 30 градусов; в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах — до минус 30−41 градуса.

Особенно холодно, по словам Вильфанда, будет в Красноярском, Магаданском и Хабаровском краях, а также в Якутии и на Чукотке. На юге Хабаровского края температура опустится до минус 35−40 градусов. В Таймырском и Эвенкийском районах Красноярского края «морозы будут трещать до 35−42 градусов». В Якутии, Магаданском крае и на Чукотке прогнозируется температура до минус 43−49 градусов, в Якутии — местами до минус 54 градусов.

В центре погоды «Фобос» предупредили, что «первый месяц зимы выдастся по-зимнему суровым». По прогнозу синоптиков, в Центральной России в декабре погода будет на 1−1,5 градуса ниже нормы, на западе и северо-западе России — на 2,5−3 градуса. В средних широтах ожидается небольшой переизбыток снега.

При этом январь, как прогнозируют в «Фобосе» будет на 2−3 градуса теплее нормы, ожидается количество осадков, превышающее норму на 10%. В феврале погода также будет выше нормы — на 3−3,5 градуса. Осадков в этом месяце выпадет на 30% больше обычного.

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