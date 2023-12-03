Вильфанд предупредил о приближении аномальных холодов в ближайшие дни

В частности, в Пермском крае, Кировской области, Удмуртии и Марий Эл ожидается температура до минус 23 градусов; в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях — до минус 20−27 градусов. В Томской, Омской областях ожидаются морозы до минус 27−35 градусов; в Архангельской области, Коми и Ненецком автономном округе — до минус 30 градусов; в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах — до минус 30−41 градуса.
Особенно холодно, по словам Вильфанда, будет в Красноярском, Магаданском и Хабаровском краях, а также в Якутии и на Чукотке. На юге Хабаровского края температура опустится до минус 35−40 градусов. В Таймырском и Эвенкийском районах Красноярского края «морозы будут трещать до 35−42 градусов». В Якутии, Магаданском крае и на Чукотке прогнозируется температура до минус 43−49 градусов, в Якутии — местами до минус 54 градусов.
В центре погоды «Фобос» предупредили, что «первый месяц зимы выдастся по-зимнему суровым». По прогнозу синоптиков, в Центральной России в декабре погода будет на 1−1,5 градуса ниже нормы, на западе и северо-западе России — на 2,5−3 градуса. В средних широтах ожидается небольшой переизбыток снега.
При этом январь, как прогнозируют в «Фобосе» будет на 2−3 градуса теплее нормы, ожидается количество осадков, превышающее норму на 10%. В феврале погода также будет выше нормы — на 3−3,5 градуса. Осадков в этом месяце выпадет на 30% больше обычного.