3 декабря, источник: Life.ru

Воскресный снегопад в Москве стал самым сильным за 145 лет наблюдений

Аномальный снегопад, который накрыл Москву в воскресенье, стал самым сильным для 3 декабря за 145 лет наблюдений. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Сейчас в Аннаполисе: +11° 3 м/с 100% 753 мм рт. ст. +12°
Источник: РИА "Новости"

«Сегодня установлен рекорд по количеству осадков в Москве для 3 декабря за 145 лет метеорологических наблюдений. Выпало 10,7 миллиметра [осадков] за 12 часов», — отметил он в беседе с ТАСС.

Метеоролог уточнил, что прошлый рекорд был зафиксирован в 1980 году — тогда выпало 9,4 миллиметра осадков.

Мощные снегопады в столичном регионе стали причиной массовых аварий. Так, в Подмосковье на Новорижском шоссе не менее 20 автомобилей попали в ДТП. А впереди москвичей ждут сибирские морозы. По прогнозам синоптиков, самым холодным днём окажется пятница, 8 декабря. Температура воздуха опустится до минус 22 градусов.

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