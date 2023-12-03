Воскресный снегопад в Москве стал самым сильным за 145 лет наблюдений

«Сегодня установлен рекорд по количеству осадков в Москве для 3 декабря за 145 лет метеорологических наблюдений. Выпало 10,7 миллиметра [осадков] за 12 часов», — отметил он в беседе с ТАСС.
Метеоролог уточнил, что прошлый рекорд был зафиксирован в 1980 году — тогда выпало 9,4 миллиметра осадков.
Мощные снегопады в столичном регионе стали причиной массовых аварий. Так, в Подмосковье на Новорижском шоссе не менее 20 автомобилей попали в ДТП. А впереди москвичей ждут сибирские морозы. По прогнозам синоптиков, самым холодным днём окажется пятница, 8 декабря. Температура воздуха опустится до минус 22 градусов.