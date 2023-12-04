Где ждать «эхо» Филиппин? В декабре сейсмическая активность может усилиться
Сейсмолог Алексей Завьялов рассказал о научной работе, объясняющей, что в зимние месяцы землетрясений становится чуть больше.
Сейсмолог Алексей Завьялов рассказал о научной работе, объясняющей, что в зимние месяцы землетрясений становится чуть больше.
У юго-восточных берегов Филиппин 2 декабря произошло землетрясение магнитудой 7,6 балла. Затем последовала серия афтершоков, их сила доходила до магнитуды в 6,4 балла. Менее чем за три часа учёные насчитали 22 землетрясения!
Поскольку эпицентр главного толчка находился в океане, то сразу было объявлено об угрозе цунами — не только на Филиппинах, но и в Японии. Его, к счастью, не случилось. На данный момент число жертв стихии насчитывает двух человек.
Aif.ru спросил у заведующего лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли им. О. Ю. Шмидта РАН, доктора физико-математических наук Алексея Завьялова, есть ли что-то странное в этой череде землетрясений и чего ждать дальше.
— Алексей Дмитриевич, 22 землетрясения за неполные три часа — это нормально с точки зрения сейсмологии или нет?
— Нормально, но кое-какие странности есть. У первого толчка, по данным Геологической службы США, была магнитуда 7,6 балла. Дальше посыпали более слабые толчки, но среди них было пять событий с магнитудой 6−6,5 балла, а это немало.
Очевидно, что это были афтершоки, но удивительно, что они были расположены не очень близко к эпицентру основного землетрясения. Возможно, это связано с механизмом подвижки в очаге главного толчка.
Второй момент, на который я хотел бы обратить внимание: один из пяти афтершоков магнитудой 6−6,5 балла произошёл через три часа после основного землетрясения. Это согласуется с эффектом «сейсмического эха», обнаруженным в нашем институте.
— Что за эффект?
— Я уже рассказывал о нём вашим читателям. Несколько лет назад в Институте физики Земли РАН изучили каталог сильных землетрясений и их афтершоков. До этого уже было известно, что после сильного землетрясения поверхностная сейсмическая волна огибает весь земной шар и возвращается в эпицентральную зону возбудившего ее землетрясения примерно за три часа. Мы обратили внимание на одно обстоятельство: когда волна вновь приближается к эпицентру, её амплитуда и, следовательно, энергия существенно возрастают.
Мы назвали это эффектом «сейсмического эха». Он выражается в виде усиления энергетики упругих сейсмических волн, вернувшихся в эпицентральную область. При этом в качестве усилителя выступает сама планета. Земной шар как бы играет роль фокусирующей линзы. А поскольку область земной коры, где произошло землетрясение, ещё не разгрузилась от накопленных напряжений, она реагирует новыми толчками.
— Это имеет какое-то практическое значение?
— Конечно. Это означает то, что через три часа после главного землетрясения спасателям и всем, кто ведёт работы, надо их приостанавливать и быть готовыми к повторному сильному толчку. Он может привести к новым разрушениям и жертвам. Это такая практическая рекомендация.
— На Филиппинах и в Японии было объявлено об угрозе цунами, но оно не случилось. Почему? В этом нет никакой странности?
— Очаг залегал под дном океана. По данным Российской геофизической службы — на глубине 60 км. По данным американцев — на глубине 30−35 км был основной толчок, а афтершоки — глубже, от 40 до 70 км.
В таких случаях, при такой величине магнитуды главного толчка, конечно же, объявляется угроза цунами. А если оно не случается, причина, скорее всего, связана с механизмом главного толчка. Возможно, подвижки коры происходили в горизонтальном направлении.
— Может ли эта череда землетрясений спровоцировать толчки в другом регионе Земли, в частности у нас на Дальнем Востоке?
— Любое произошедшее землетрясение влияет на возникновение последующих. Вот только степень этого влияния убывает с квадратом расстояния. Чем дальше — тем слабее. А от Филиппин до России ну очень далеко. Думаю, на нас это не отразится.
— В предыдущих беседах вы говорили, что, по статистике, один раз в год на планете происходит землетрясение магнитудой более 8 баллов. В этом году такого ещё не было. А ведь до конца года осталось меньше месяца.
— Ну, это же усреднённая статистика за 120 лет наблюдений. Никто не утверждает, что каждый год одно такое событие обязательно должно происходить. Может и ни одного за год не случиться, а может случиться и два.
Но, раз уж наступила зима, уместно вспомнить одно исследование, которое проводили российские геофизики Борис Левин и Елена Сасорова. Они проанализировали закономерности в распределении количества землетрясений на планете, а также характер внутригодовых распределений максимумов сейсмической активности. И обнаружили, что в декабре и в зимние месяцы вообще — она усиливается.
Так что не стоит удивляться, если землетрясений в ближайшие месяцы станет чуть больше.