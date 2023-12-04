11:57 (мск), источник: РБК Life

Пепел от вулкана Шивелуч на Камчатке протянулся на 230 км на юго-восток

Извержение произошло в апреле 2023 года.

Источник: РИА "Новости"

Пепел от вулкана Шивелуч на Камчатке протянулся на 230 км на юго-восток, сообщается в телеграм-канале ФГБУН «Институт вулканологии и сейсмологии» (ИВиС) ДВО РАН.

«Шлейф ресуспендированного пепла сплошной полосой высотой до 2.5 км над уровнем моря протянулся на 230 км на юго-восток от вулкана Шивелуч. Авиационный цветовой код — оранжевый. Ресуспендированный пепел опасен для местных авиаперевозок», — уточняется в публикации.

В ИВиС также добавили, что пепел был поднят сильным ветром с поверхности отложений пирокластического потока (смесь пепла, высокотемпературных вулканических газов и обломков пород. — РБК), который образовался после извержения 10—13 апреля 2023 года на юго-восточном склоне Шивелуча.

11 апреля сообщалось, что из-за выбросов пепла Шивелучем на высоту 15−20 км был введен красный код авиаопасности. Размер пеплового облака — 400 на 270 км. Оно распространилось на 500 км на северо-запад.

В пострадавших после извержения вулкана поселках Ключи и Козыревск и селе Майское был введен режим ЧС. В расположенных в 50 км от вулкана Ключах на снег выпал пепел, а небо из-за него почернело. Директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров назвал пеплопад сильнейшим в Ключах за 60 лет. В Козыревске и Майском пеплопад и мокрый снег привели к проблемам с электричеством.

Из-за извержения разрушился купол вулкана и образовался кратер диаметром более 1 км.

28 мая Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 3,5 км, высота самого вулкана — 3283 м.

Шивелучу 60−70 тыс. лет. Это один из самых больших вулканов на Камчатке. Он состоит из ряда других вулканов — активного Молодого Шивелуча, Старого Шивелуча и древней кальдеры. Вулкан находится в 450 км от Петропавловска-Камчатского.

Шивелуч считается одним из наиболее активных вулканов Камчатки. Взрывные катастрофические извержения на нем происходят раз в 100−300 лет, а умеренные — регулярно. Так, 12 ноября 1964 года произошло катастрофическое извержение. Обломки горной породы были разбросаны на десятки километров. Впоследствии глыбы весом несколько сотен и тысяч тонн находили на расстоянии более чем 10 км от основного кратера. Столб газа и пепла поднялся на высоту до 15 км. После этого извержения активность вулкана возобновилась через 16 лет.

В мае 2001 года на Шивелуче начались выбросы пепла и газа, в конце месяца высота столба над кратером составила 20 км. Через три года шлейфы пепла распространились на 100 км. После этого сообщения об активности вулкана стали появляться регулярно.

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