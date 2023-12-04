Ученые спрогнозировали экстремальные засухи в Европе
Это произойдет уже к 2030 году.
Это произойдет уже к 2030 году.
Экстремальная жара и засуха изначально прогнозировались в Европе к концу века. Однако ученые рассказали, что эти погодные явления могут наступить намного раньше. Исследование на эту тему опубликовали ученые из Германии в журнале Communications Earth & Environment.
Специалисты рассказали, что существует более чем десятипроцентная вероятность, что в период с 2050 по 2075 год произойдет двухлетний эпизод экстремальной жары и пятилетние мегазасухи в Европе. Ранее прогнозировалось, что такие экстремальные явление начнут происходить в Европе только в конце XXI века при сценарии умеренного потепления, то есть на 2,25°С выше доиндустриального уровня.
Известно, что изменения климата приводит к более частому возникновению стихийных бедствий, таких как наводнения, засуха, жара или пожары, которые могут нанести серьезный ущерб человечеству и окружающей среде.
Вероятность того, что одиночные и продолжительные явления экстремального теплового стресса и засухи конца века будут повторяться из года в год, превышает 1 из 10 к 2050−2074 годам. Вероятность форм теплового стресса (горячий и влажный воздух днем или жаркий ночью) может достичь 1 из 10 к 2030−2039 годам. Кроме того, в Северной Атлантике температура поверхности моря будет выше средний, что приведет к сухим и жарким условиям в Европе.
Ранее ученые предупредили о наводнениях и засухах в 2024 году из-за Эль-Ниньо.
Анна Морозова