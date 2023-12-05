Как заставить СНТ чистить улицы от снега без ущерба для дачников?
Эксперт раскрыл нюансы оказания услуг.
Эксперт раскрыл нюансы оказания услуг.
Хотя зимнюю заполненность дачных участков с летней не сравнить, люди все равно приезжают на дачи по различным надобностям. И очень многие сталкиваются с мелкой неприятностью: невозможно попасть к себе на участок. Почему? Да попросту чистили снег на улице и завалили ворота (калитку) так, что без лопаты визитеру никак не обойтись. А то бывает и забор при такой чистке повредят или ливневку. Кто должен отвечать за подобные деяния и как их пресечь на будущее?
Отвечает юрист Сергей Коновалов-старший:
— Для начала надо, наверное, уточнить: претензию следует адресовать либо правлению СНТ, либо председателю, либо обоим субъектам. Но параллельно полезно выяснить: с кем правление или председатель заключили договор на чистку улиц от снега, с какой организацией или частным лицом?
Это необходимо вот для чего: в любом случае для пресечения такого рода безобразий необходимо подавать иск в суд (первой инстанции, по месту расположения СНТ), причем в иск должен быть включен и подрядчик. Потому что суть иска — ненадлежащее оказание услуг, ведь уборка снега на улицах дачного поселка в данном случае именно услуга. А согласно статье 719 Гражданского кодекса РФ, если услуги оказываются ненадлежащим образом, то потребитель (а те дачники, чьи ворота завалили снегом, и есть в данном контексте потребители услуг) имеет право на их повторное оказание или уменьшение цены на эти услуги.
Плюс к данному иску те, кто понес ущерб от действий уборщика, подают иски о возмещении этого самого причиненного ущерба. Быстро, конечно, как показывает судебная практика, такие вопросы не решаются, но именно при такой подаче вероятность исправления ситуации выше. Кроме того, дачники, как плательщики взносов, получают хороший шанс уменьшить суммы этих взносов на величину стоимости услуг, оказанных ненадлежащим образом.