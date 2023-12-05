Вильфанд: более половины территории России накроют аномальные холода
Температура будет ниже нормы в большинстве регионов.
Температура будет ниже нормы в большинстве регионов.
«Более половины территории страны будет находиться в зоне аномальных холодов», — рассказал РБК Life научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд о погоде, которая ожидается на этой неделе.
«Под аномальной понимается ситуация, когда в зимний период температура на 7 градусов ниже нормы, ниже многолетних значений, которые характерны для каждого района», — уточнил метеоролог.
Во всем Центральном федеральном округе температура тоже ниже нормы на 7 — 12 градусов. Холода установились также в Приволжском и Уральском федеральных округах. На севере и в центре Сибирского федерального округа уже вчера произошло похолодание.
На Алтае завтра-послезавтра температура еще высокая, будут и положительные значения. Начиная уже с четверга-пятницы ожидается резкое понижение температуры на 25 градусов.
Недавно в Краснодарском крае температура была около 15 градусов. Теперь температура выше 10 градусов только на черноморском побережье. В Краснодарском крае, Ростовской области, Адыгее температура на 5−6°C ниже нормы.
В пятницу, 1 декабря, Роман Вильфанд рассказал в беседе с РБК Life о том, что в Москве на этой неделе ожидается значительное похолодание. Ночью температура может опускаться до −20°C.
27 ноября стало известно о том, что в Москве за 24 часа выпало 35% месячной нормы осадков. В Подмосковье значения были еще больше — 56%.