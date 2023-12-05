12:38 (мск), источник: РБК Life

Вильфанд: более половины территории России накроют аномальные холода

Температура будет ниже нормы в большинстве регионов.

Источник: РИА "Новости"

«Более половины территории страны будет находиться в зоне аномальных холодов», — рассказал РБК Life научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд о погоде, которая ожидается на этой неделе.

«Под аномальной понимается ситуация, когда в зимний период температура на 7 градусов ниже нормы, ниже многолетних значений, которые характерны для каждого района», — уточнил метеоролог.

Температура ниже нормы на 7 — 10 градусов ожидается во всем Северо-Западном федеральном округе, начиная от Мурманской области, Республики Карелия, Архангельской, Псковской, Новгородской, Вологодской областей, Республики Коми, включая Ненецкий автономный округ.

Во всем Центральном федеральном округе температура тоже ниже нормы на 7 — 12 градусов. Холода установились также в Приволжском и Уральском федеральных округах. На севере и в центре Сибирского федерального округа уже вчера произошло похолодание.

На Алтае завтра-послезавтра температура еще высокая, будут и положительные значения. Начиная уже с четверга-пятницы ожидается резкое понижение температуры на 25 градусов.

Недавно в Краснодарском крае температура была около 15 градусов. Теперь температура выше 10 градусов только на черноморском побережье. В Краснодарском крае, Ростовской области, Адыгее температура на 5−6°C ниже нормы.

В пятницу, 1 декабря, Роман Вильфанд рассказал в беседе с РБК Life о том, что в Москве на этой неделе ожидается значительное похолодание. Ночью температура может опускаться до −20°C.

27 ноября стало известно о том, что в Москве за 24 часа выпало 35% месячной нормы осадков. В Подмосковье значения были еще больше — 56%.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Российский ученый испытал на себе лекарство от неизлечимой болезни
Почему старая песня Кати Лель сейчас стала популярной за рубежом
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»