В Омске Иртыш замерз на 18 дней позже обычного из-за аномально теплой погоды

«Ледостав — установление на реке неподвижного ледяного покрова — на Иртыше в настоящее время наблюдается на участке от Новой Станицы до Усть-Ишима. В городской черте Омска это произошло на 18 дней позже нормы. Ему предшествовал ледоход, который в этом году начался 23 ноября, позже обычного на 12 дней», — цитирует пресс-служба начальника управления Наталию Криворучко.
По ее словам, самый поздний срок образования ледяного покрова в черте Омска был зафиксирован 6 декабря 2013 года. До этого рекорд был установлен 2 декабря 2008 года.
В пресс-службе управления подчеркнули, что средняя температура ноября, который в Омской области является первым месяцем климатической зимы, составила всего минус 1−4 градуса, что выше нормы на 5−6 градусов. Для Сибири это аномально теплая погода.
Но уже в ближайшие дни синоптики прогнозируют сильное похолодание. 7 декабря температура воздуха понизится до минус 26−31 градуса, местами — до 36 градусов мороза, 8 декабря — до 32−37 градусов, местами до минус 42 градусов.