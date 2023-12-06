В некоторых регионах России из-за холода объявили штормовое предупреждение

«Выпустили штормовые предупреждения об аномально холодной погоде в огромном количестве регионов с 6 по 10 декабря. Длительный период очень холодной погоды — это опасное явление. В Московской, Тверской, Смоленской, Владимирской, Рязанской, Калужской, Тульской, Орловской, Брянской областях температура будет на 7−14 градусов ниже нормы, а в Ивановской, Ярославской, Тверской областях — на 16−18 градусов ниже нормы. Это значит, что в большинстве регионов морозы будут в диапазоне 16−23 градуса, а в этих северных регионах — 25−29 градусов», — сообщил он.
Вильфанд рассказал, что в большинстве регионов Северо-Западного федерального округа температура в эти дни будет на 7−14 градусов ниже нормы — морозы прогнозируются до 15−25 градусов. В Архангельской области, Ненецком автономном округе аномалии будет заметнее, там ожидается до минус 27−34 градусов, а в Коми — до 37 градусов.
«Приволжский федеральный округ ожидают отклонения от нормы на 14−21 градус, а в Кировской, Нижегородской областях, Пермском крае — даже на 20−23 градуса. Это означает, что в большинстве регионов морозы прогнозируются до 20−27 градусов, а в этих трех — до 28−36 градусов», — сказал он.
«Смотреть на карту России сейчас очень непривычно. Все эти регионы посинели от холода — все они окрашены густым синим цветом, который характеризует аномалии на прогностической карте. Я шучу, конечно, но ситуация редкая и опасная — очень холодная погода длительный период на такой огромной территории», — отметил Вильфанд.
В регионах Уральского федерального округа температура будет на 15−23 градуса ниже нормы. Так, в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах, северной половине Тюменской области ожидаются морозы до 37−44 градусов, а в Свердловской, Челябинской, Курганской областях, на севере Тюменской области — до 30−40 градусов.
Аномальный холод в большинство сибирских регионов придет позже — 7 декабря. «На севере Сибирского федерального округа — на Таймыре, в Эвенкии, Туруханском районе — температура будет на 7−16 градусов ниже нормы, а там и нормы приличные, поэтому морозы будут достигать 39−48 градусов. На юге округа, к которому относятся юг Красноярского края, Омская, Томская, Новосибирская области, Алтайский край, республика Алтай, Хакасия, Тыва, Иркутская область, температура будет на 12−20 градусов ниже нормы — ожидаются морозы до 34−41 градуса», — сообщил он.
По словам Вильфанда, в Камчатском крае прогнозируются морозы до 38−42 градусов с 7 по 10 декабря, что на 6−12 градусов ниже климатической нормы. На Чукотке и в Магаданской области с 6 по 8 декабря температура будет на 7−13 градусов ниже нормы — морозы прогнозируются до 42−50 градусов. В Якутии морозы будут достигать 48−56 градусов, что на 7−14 градусов ниже нормы. Очень холодная погода ожидается также в Бурятии и Забайкальском крае — морозы до 30−40 градусов.