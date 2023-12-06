Названы пять угрожающих Земле катастрофических климатических переломов
«С угрозами такого масштаба человечество никогда не сталкивалось».
«С угрозами такого масштаба человечество никогда не сталкивалось».
Ученые предупреждают, что Земля находится на грани пяти катастрофических климатических переломов. Согласно прогнозам, приближаются многие из самых серьезных угроз человечеству, поскольку загрязнение углекислым газом нагревает планету до все более опасных уровней, заявляют исследователи.
Согласно отчету Global Tipping Points, пять важных естественных пороговых значений уже рискуют быть преодолены, и еще три могут быть достигнуты в 2030-х годах, если температура в мире поднимется на 1,5°C выше доиндустриальной, пишет The Guardian.
Запуск этих планетарных сдвигов не приведет к тому, что температура выйдет из-под контроля в ближайшие столетия, но нанесет опасный и масштабный ущерб людям и природе, который невозможно исправить.
«Переломные моменты в системе Земли создают угрозы такого масштаба, с которыми человечество никогда не сталкивалось, — отмечает Тим Лентон из Института глобальных систем Эксетерского университета. — Они могут вызвать разрушительный эффект домино, включая потерю целых экосистем и способности выращивать основные сельскохозяйственные культуры, с последствиями для общества, включая массовое перемещение населения, политическую нестабильность и финансовый крах».
В отличие от других изменений климата, таких как более жаркие периоды и обильные осадки, эти системы не изменяются медленно в соответствии с выбросами парниковых газов, а вместо этого могут переходить из одного состояния в совершенно другое. Когда климатическая система дает сбой — иногда с внезапным потрясением, — это может навсегда изменить способ функционирования планеты, поясняет The Guardian.
Ученые предупреждают, что существует большая неопределенность в отношении того, когда такие системы изменятся, но в отчете говорится, что вскоре к этому списку могут присоединиться еще три фактора. К ним относятся мангровые заросли и луга с морской травой, которые, как ожидается, вымрут в некоторых регионах, если температура поднимется от 1,5°C до 2, а также бореальные леса, температура в которых может опуститься уже на 1,4° C или даже на 5 позже.
Предупреждение прозвучало в тот момент, когда мировые лидеры собрались на климатический саммит Cop28 в Дубае. Во вторник Climate Action Tracker подсчитал, что их целевые показатели выбросов на 2030 год приведут к тому, что к концу столетия планета нагреется на 2,5 градуса по Цельсию, несмотря на обещания стран на предыдущем саммите попытаться ограничить их до 1,5 градуса по Цельсию.
Отчет «Переломный момент», подготовленный международной командой из 200 исследователей и финансируемый Фондом Земли Безоса, является последним в серии предупреждений о наиболее экстремальных последствиях изменения климата.
Ученые предупреждают, что некоторые из сдвигов могут создать петли обратной связи, которые еще больше нагревают планету или изменяют погодные условия таким образом, что запускают другие переломные моменты.
Исследователи сказали, что системы были настолько тесно связаны, что они не могли исключить «опрокидывающие каскады». Например, если Гренландский ледяной покров распадется, это может привести к резкому изменению меридиональной циркуляции Атлантического океана, важного течения, которое доставляет большую часть тепла Гольфстриму. Это, в свою очередь, может усилить южное колебание Эль-Ниньо, одно из самых мощных погодных явлений на планете.
Соавтор Сина Лориани из Потсдамского института исследований воздействия на климат сказала, что риски переломного момента могут быть катастрофическими и к ним следует относиться очень серьезно, несмотря на сохраняющуюся неопределенность: «Преодоление этих пороговых значений может спровоцировать фундаментальные, а иногда и резкие изменения, которые могут необратимо определить судьбу важнейших частей нашей земной системы на ближайшие сотни или тысячи лет».
В своем последнем обзоре науки об изменении климата Межправительственная группа экспертов по изменению климата обнаружила, что пороговые значения не ясны, но вероятность возникновения опасностей будет возрастать по мере нагревания планеты.
В обзоре говорилось: «Риски, связанные с крупномасштабными единичными событиями или переломными моментами, такими как нестабильность ледяного покрова или потеря экосистемы тропическими лесами, переходят к высокому риску при температуре от 1,5°C до 2,5°C и к очень высокому риску при температуре от 2,5°C до 4°C».
В отчете также рассматривались так называемые «позитивные переломные моменты», такие как резкое падение цен на возобновляемые источники энергии и рост продаж электромобилей. Было установлено, что такие сдвиги не происходят сами по себе, а должны быть обеспечены путем стимулирования инноваций, формирования рынков, регулирования бизнеса, а также просвещения и мобилизации общественности.
Исследование, проведенное соавтором доклада Манджаной Милкорейт в прошлом году, предостерегало от чрезмерного использования ярлыка социальных переломных моментов, обещая решения, которые не существуют в масштабе или не поддаются контролю. «Хотя стипендии приносят пользу от надежды, мы должны проявлять осторожность, предлагая социальные переломные моменты в качестве потенциальных решений временных трудностей, связанных с изменением климата», — написала она.