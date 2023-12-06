Ученые выяснили, как глобальное потепление влияет на парниковые газы в океане

Океаны Земли поглощают большую часть выбросов углерода и тепла. Со временем это приводит к нагреву, закислению и деоксигенации (сокращению концентрации кислорода) их вод. Кроме того, увеличение антропогенных выбросов азота сказалось на живущих в морях микроорганизмах прокариотах, которые производят закись азота (N2O) и метан (CH4).
Авторы научной работы с помощью биогеохимического анализа и секвенирования генома выяснили, как глобальное потепление повлияло на микробное сообщество в океане и на его роль в регуляции циклов N2O и CH4.
Результаты показали, что прокариоты от SL до DL тесно связаны с факторами потепления.
В долгосрочной перспективе на чувствительную морскую экосистему может негативно повлиять увеличение производства закиси азота с последующим изменением кислотности воды, что в конечном итоге приведет к увеличению выбросов метана — мощного парникового газа.
Результаты отклоняются от предполагаемого в настоящее время потенциала прокариот и биогеохимических процессов, связанных с изменением климата, отметили специалисты.
Исследование может повлиять на будущие работы по изучению морских экосистем. Политика, направленная на борьбу с закислением и потеплением океана, может помочь в стабилизации жизненно важных микробных сообществ и циклов парниковых газов.