16:50 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые выяснили, как глобальное потепление влияет на парниковые газы в океане

Корейские ученые из Инчхонского национального университета в Сеуле оценили, как изменение климата влияет на морские бактерии и выделение ими парниковых газов. Исследование опубликовано в научном журнале Marine Pollution Bulletin (MPB).

Источник: Freepik

Океаны Земли поглощают большую часть выбросов углерода и тепла. Со временем это приводит к нагреву, закислению и деоксигенации (сокращению концентрации кислорода) их вод. Кроме того, увеличение антропогенных выбросов азота сказалось на живущих в морях микроорганизмах прокариотах, которые производят закись азота (N2O) и метан (CH4).

Авторы научной работы с помощью биогеохимического анализа и секвенирования генома выяснили, как глобальное потепление повлияло на микробное сообщество в океане и на его роль в регуляции циклов N2O и CH4.

Результаты показали, что прокариоты от SL до DL тесно связаны с факторами потепления.

В долгосрочной перспективе на чувствительную морскую экосистему может негативно повлиять увеличение производства закиси азота с последующим изменением кислотности воды, что в конечном итоге приведет к увеличению выбросов метана — мощного парникового газа.

Результаты отклоняются от предполагаемого в настоящее время потенциала прокариот и биогеохимических процессов, связанных с изменением климата, отметили специалисты.

Исследование может повлиять на будущие работы по изучению морских экосистем. Политика, направленная на борьбу с закислением и потеплением океана, может помочь в стабилизации жизненно важных микробных сообществ и циклов парниковых газов.

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