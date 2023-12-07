Объявлены победители конкурса «Фото полярного сияния — 2023»
Коллекция снимков вышла особенно яркой.
Коллекция снимков вышла особенно яркой.
Шесть лет подряд на конкурс «Фото полярного сияния» снимки отправляют люди из разных уголков мира. В этом году Дэн Зафра, главный редактор блога о фотографии путешествий Capture the Atlas, собрал 25 изображений из 11 стран — России, США, Канады, Финляндии, Норвегии, Исландии, Италии, Германии, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии.
Авторы конкурса отбирают лучшие снимки в течение года и делают подборку в декабре, не распределяя победителей по номинациям и местам. «Не так уж много в жизни столь волнующих событий, как наблюдение за небом, которое северное сияние окрашивает в оттенки зелёного и фиолетового. Благодаря этому впечатляющему явлению каждое место становится волшебным», — отметили в редакции Capture the Atlas.
Ранее были объявлены победители конкурса «Фотограф-эколог 2023 года».
Анна Морозова