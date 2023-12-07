Холодный климат заставил людей говорить тише
Многое зависит от температуры воздуха, которым мы дышим.
Многое зависит от температуры воздуха, которым мы дышим.
Ученые из Германии и Китая использовали универсальную шкалу звучности (или сонорности), применив ее к 5293 языкам (вместе с диалектами число изученных вариантов составило 9179). Большей звучностью обладают гласные звуки, дальше — сонорные согласные, еще дальше — шумные глухие, но частота их употреблений различается. Исследователи обнаружили, что температура в том числе оказывает сильное влияние на разговоры местных жителей.
Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале PNAS Nexus, наибольший индекс средней звучности — у австронезийских языков, распространенных в Полинезии и близких к ней регионах, а также у африканских языков. Чтобы получить численные корреляции температуры и звучности языков, авторы работы использовали среднемесячные показатели.
В самом холодном климате из изученных проживали носители якутского языка (от минус 37 в январе до плюс 19 в июле). Самый теплый климат оказался типичен для языков равнин Папуа — Новой Гвинеи, где средние температуры всех месяцев одни и те же — плюс 27 градусов Цельсия, а суточные колебания температур весьма низки. Также оказалось, что внутри одной языковой семьи корреляций между температурой и звучностью практически нет.
Однако если одна языковая семья встречается в холодном климате (Евразия), а другая — в теплом, то у первой средняя звучность практически всегда будет ниже, чем у второй (корреляция наблюдалась). Авторы пришли к выводу, что время, за которое холодный климат ведет к снижению звучности языка, очень велико — в среднем более нескольких тысяч лет. Это ясно из того факта, что внутри языковых семей корреляций нет, даже если один из народов, говорящих на языке той или иной семьи, попадает в необычный для себя климат.
Причинами влияния холодов на звучность они считают плотность и влажность холодный воздух. Благодаря им изменяется распространение звука и повышается испарение влаги с голосовых связок. Попадая в дыхательные пути, внешний холодный воздух становится теплее, но водяного пара в нем больше не становится, то есть его относительная влажность почти мгновенно падает до очень низких значений. Голосовые связки с недостаточным увлажнением плохо контролируются организмом, поэтому им сложнее произносить звуки.
В ряде случаев, особенно в максимально суровом климате, люди вынуждены открывать рот при произнесении звуков меньше обычного, иначе они могут терять слишком много тепла. Третьей возможной причиной авторы работы назвали то, что в холодном климате люди банально проводят меньше времени на улице.
Жилища же довольно невелики, и звучность языка в них во многом не востребована: хорошо слышно, даже если говорят негромко. Если эти выводы вполне корректны, то в ледниковые периоды жители высоких широт должны были иметь среднюю звучность существенно ниже, чем даже нынешние северные народы.
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Олеся Маевская