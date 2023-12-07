Разнообразие растений защищает луга от температурных колебаний
Наиболее выражен эффект во время засух.
Наиболее выражен эффект во время засух.
Ученые из Лейпцигского университета в течение 18 лет изучали динамику температуры различных луговых почв Германии и выяснили, что чем больше разнообразных растений растут на них, тем менее выраженными будут колебания температуры. Работа опубликована в журнале Nature Geoscience.
Команда специалистов изучали колебания температур на лугах с разным уровнем биоразнообразия — от 1 до 60 растительных видов на участке. Также были получены метеорологические данные и характеристики каждого вида растительности.
Выяснилось, что чем больше растений, тем ниже перепады температур как в промежутке 30 минут, так и в годовом масштабе. Наиболее ярко этот эффект проявляется в условиях экстремальной жары и засушливой погоды. Ученые говорят, что стабилизация происходит за счет повышения концентрации органического углерода в почве и увеличения площади листовой поверхности растений.
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Анна Морозова