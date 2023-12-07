Знаменитая комета Галлея достигнет самой удаленной точки от Солнца
В следующий раз она появится через 37 лет.
В следующий раз она появится через 37 лет.
Universe Today передает, что в субботу, 9 декабря, самая известная из всех комет 1P/Галлея достигнет ключевой точки своего 75-летнего путешествия по Солнечной системе, достигнув афелия (самой удаленной точки от Солнца). Можно сказать, что декабрь 2023 года представляет собой середину между последним появлением кометы в 1986 году и следующим в 2061 году.
Никто не видел ее с тех пор, как Очень Большой Телескоп Европейской Южной Обсерватории сделал ее изображение в 2003 году. Точный момент афелия наступит в 1:00 по всемирному времени (UT) 9 декабря (20:00 по восточному стандартному времени в пятницу вечером 8-го числа). В этот момент комета Галлея будет находиться на расстоянии 35,14 а. е. (5,3 миллиарда километров) от Солнца.
Это ставит комету далеко за пределы досягаемости любительских или даже крупных профессиональных телескопов. Ближайшие несколько десятилетий комета проведет, путешествуя по созвездию Гидры и в Малом Псе и пройдет недалеко от звезды Процион в 2050 году. В следующий раз комета Галлея достигнет перигелия 28 июля 2061 года.