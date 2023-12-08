Кто ответит за шалости арендаторов и причинение ущерба соседям по даче?
Эксперт подчеркнул важность составления грамотного договора.
Эксперт подчеркнул важность составления грамотного договора.
В последние годы владельцы загородных участков нашли для себя неплохой источник дополнительного заработка: предоставление дачи в аренду. Причем не только на сезон, но под праздники — главным образом новогодние. И прибыль от последних едва ли не выше: ведь многие ухитряются сдавать свою дачу посуточно.
Как водится, у медали есть и обратная сторона. Далеко не все арендаторы отличаются порядочностью и спокойным нравом. Праздничные буйства заканчиваются конфликтами с соседями, а то и еще и солидным ущербом, причиненным им разгорячившимися не в меру гостями. Кто же в таких случаях несет ответственность перед пострадавшими?
Отвечает юрист Сергей Коломийцев:
— Для арендодателей здесь решающую роль играет договор аренды. Лучше подстраховаться и заверить его нотариально. В договоре максимально конкретно, по пунктам должны быть прописаны правила поведения арендаторов на весь срок аренды, среди которых, конечно, и обязательство не нарушать права соседей. Чем больше ограничительных пунктов — тем лучше: честно говоря, в сезон их обилие может отпугнуть арендатора, но в данном случае речь идет о кратких сроках, а потому опасаться нечего.
Главная суть важности договора здесь вот в чем. Если арендаторы реально нарушат права соседей арендодателей и причинят им материальный ущерб, то пострадавшие, в соответствии с действующим законодательством, подадут иск к собственнику дачи. А собственник только при наличии упомянутого здесь договора аренды может привлечь к ответственности нерадивых арендаторов, чтобы самому не нести убытки.
Что, как правило, останавливает владельцев дачи от заключения такого договора и нотариального его заверения? Просто нежелание «засветиться»: ведь сдача в аренду законным путем означает обязанность уплатить подоходный налог в 13%. Идти таким путем или нет — дело каждого, однако следует помнить: вероятность того, что в итоге убытки окажутся гораздо выше суммы налога, достаточно велика.