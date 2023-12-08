11:39 (мск), источник: Аргументы и факты

Надо ли согласовывать перепланировку в дачном доме?

Эксперт разъяснил важные аспекты сложных согласований.

Источник: РИА "Новости"

Узаконенный дачный дом — вне зависимости от его размеров — является частной собственностью, и вроде бы все изменения, происходящие внутри него, — также дело частное, на усмотрение собственника. Однако это не совсем так: некоторые ситуации все же потребуют от владельцев проведения некоторых обязательных процедур. Каких именно?

Отвечает юрист Сергей Коломийцев:

— Согласной действующему законодательству, применительно к частным, в том числе дачным домам есть случаи перепланировки, требующие согласования. Всего их два: изменение этажности (увеличение или уменьшение) и изменение внешних границ — возведение пристройки.

Согласование — процедура не самая быстрая. Для ее начала необходимо подготовить проект перепланировки. Заниматься этим будет не сам владелец, а либо организация, обязательно являющаяся членом СРО (саморегулируемые организации), либо индивидуальные предприниматели, имеющие профильную лицензию. Таковы требования статьи 55.8 Гражданского кодекса РФ.

После того как готов проект, настает пора обратиться в местную администрацию или, что проще, в МФЦ. Кроме проекта, надо предоставить:

  • заявление о согласовании перепланировки;
  • паспорт заявителя;
  • документ, подтверждающий право собственности на дом;
  • технический паспорт дома;
  • письменное согласие на перепланировку всех собственников дома, если их несколько.

Помните: согласно статье 26 Жилищного кодекса РФ, на согласование перепланировки после подачи и приема всего пакета документов отпущено 45 рабочих дней.

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