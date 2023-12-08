Надо ли согласовывать перепланировку в дачном доме?
Эксперт разъяснил важные аспекты сложных согласований.
Эксперт разъяснил важные аспекты сложных согласований.
Узаконенный дачный дом — вне зависимости от его размеров — является частной собственностью, и вроде бы все изменения, происходящие внутри него, — также дело частное, на усмотрение собственника. Однако это не совсем так: некоторые ситуации все же потребуют от владельцев проведения некоторых обязательных процедур. Каких именно?
Отвечает юрист Сергей Коломийцев:
— Согласной действующему законодательству, применительно к частным, в том числе дачным домам есть случаи перепланировки, требующие согласования. Всего их два: изменение этажности (увеличение или уменьшение) и изменение внешних границ — возведение пристройки.
Согласование — процедура не самая быстрая. Для ее начала необходимо подготовить проект перепланировки. Заниматься этим будет не сам владелец, а либо организация, обязательно являющаяся членом СРО (саморегулируемые организации), либо индивидуальные предприниматели, имеющие профильную лицензию. Таковы требования статьи 55.8 Гражданского кодекса РФ.
После того как готов проект, настает пора обратиться в местную администрацию или, что проще, в МФЦ. Кроме проекта, надо предоставить:
Помните: согласно статье 26 Жилищного кодекса РФ, на согласование перепланировки после подачи и приема всего пакета документов отпущено 45 рабочих дней.