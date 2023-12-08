Мёрзнут все! Аномальные холода атаковали Сибирь и Урал
Аномальные для начала декабря морозы захватили большую часть России. Холоднее всего — на Урале и в Сибири.
Аномальные для начала декабря морозы захватили большую часть России. Холоднее всего — на Урале и в Сибири.
«-30, — 35 днём. −40, −45 ночью». Это средняя температура по западу Сибири на 9 декабря. На восток региона, в Иркутск, Улан-Удэ и Читу такие морозы придут на сутки позже, 10 декабря. Ближайшие выходные обещают испытать сибиряков на прочность, хотя холода заставляют мёрзнуть целые регионы уже сейчас. Якутия и север Иркутской области в этом списке особняком — там под −60.
«Зима всерьёз взялась даже за среднерусскую равнину, — сообщает ведущий синоптик Гидрометцентра России Людмила Паршина. — Арктический воздух движется с северо-востока на юго-запад страны, происходит так называемое ультраполярное вторжение. Самые холодные дни ожидаются в пятницу, 8 декабря, и в выходные. Аномальная погода устанавливается до середины следующей недели».
Холоднее всего, по данным метеорологов, на севере Иркутской области, до −50. Якутия в этом списке не рассматривается, хотя, как отмечают, приближающиеся к отметке в −60 (в Олекминске именно такая погодка) морозы для начала декабря даже в этой республике рановато. Морозно в Ленинградской области, в Карелии, на Урале — словом, почти везде, кроме юга страны.
Неожиданно. Но факт. Метеорологи говорят, что погода, всего-навсего, вернулась на сто лет назад, когда зимой было много холоднее, чем сейчас. И не только в Сибири, а по всей России. Именно мороз помог советским воинам отстоять Москву в 1941-ом.
«Что происходит? В начале нынешней зимы практически вся территория Евразии севернее 50-ой параллели оказалась во власти арктического холода. А это огромная часть территории страны. Первыми в Сибири их почувствовали жители Якутии и крайних северных районов Иркутской области с понижением ночных температур до — 50 и ниже, а дневных ниже −40. Подобные и даже более сильные морозы северяне испытывали в первой декаде декабря лишь 20 лет назад, в 2002 году, — объясняет климатолог, завкафедрой метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета ИГУ Инна Латышева. — А сейчас “накрыло” всех».
И, как оказалось, не просто так. Виновато возвращение погоды «на круги своя».
«Если говорить о причинах аномальных по силе и значительных по площади холодов, то во многом они, как ни парадоксально, обязаны теплу над Атлантикой, — рассказывает Инна Латышева. — Ведь развитие теплого гребня с Атлантики на территорию Гренландского, Баренцева и Карского морей привело к смещению одного из центров холодного полярного вихря оттуда в северные районы Иркутской области и Якутию. А это — типичная форма зимней циркуляции воздуха, которая господствовала примерно до второй половины прошлого века. У поверхности Земли арктические вторжения способствовали объединению арктического, европейского, монгольского и якутского антициклонов в обширный атмосферный вихрь, преградив путь оказывающим тёплое влияние на материк атлантическим циклонам».
Радует тут то, что циклоны с Атлантики, силы которых сейчас не хватает, чтобы пробиться на территорию всей России, должны справиться со своей задачей в середине следующей недели. И аномальные морозы отступят. Как надолго? Будем надеяться хорошо встретить Новый год.
А пока морозы собирают свою первую жатву. Первым под удар стихии попал Омск. И сразу выяснилось, что город не готов к морозам, в квартирах жителей холод, перемерзают батареи. Следком Омской области по инициативе прокуратуры возбудил уголовное дело «по факту предоставления услуг теплоснабжения ненадлежащего качества».
Трагедией закончился поход туристов по Кузнецкому Алатау. Две группы туристов из Пермского края, Санкт-Петербурга, Татарстана и Хакасии выехали на снегоходах покататься по горам, но из-за испортившейся погоды не сумели выбраться и остались ночевать в тайге. На следующий день выяснилось — двое из них погибли. Одному стало плохо с сердцем, второй пошёл расчищать дорогу и заблудился в метели.
На Алтае из-за холодов заглохла машина скорой, которая забрала пострадавшего и везла его в больницу. Медиков и больного спасли, автомобиль взяли на буксир. Но такие случаи могут повторяться, в том числе и на федеральных трассах.
Чтобы избежать тяжёлых ЧП, в нескольких регионах Сибири власти уже ввели режим повышенной готовности из-за сильных морозов. Так, в Иркутской области режим действует до 12 декабря. Аналогичные решения днём 8 октября принимаются во всех регионах Сибири. По решению мэра Новосибирска Анатолия Локтя с 8 декабря городские службы приступили к работе в режиме повышенной готовности. В МЧС Красноярского края сообщили, что в повышенную готовность переведены все силы и средства, будут работать 26 подвижных пункта обогрева и питания вместимостью 229 человек. Такие же пункты готовят и в других территориях. Отменен ряд автобусных рейсов в Томской области. Людям рекомендуют отложить до улучшения погоды поездки на автомобилях и туристические походы.