За 40 лет Атлантический океан возле Бермудов стал теплее и кислее
Уровень соли на поверхности тоже заметно вырос.
Уровень соли на поверхности тоже заметно вырос.
В 1988 году на участке примерно в 80 км к юго-востоку от Бермудских островов начались комплексные продолжительные наблюдения за океаном, получившие название Bermuda Atlantic Time-series Study или BATS («Исследование атлантических временных рядов Бермудских островов»). На протяжении 40 лет ученые ежемесячно брали пробы воды и изучали ее состояние.
В новой статье, опубликованной в журнале Frontiers in Marine Science, исследователи представили итоговые результаты этого мониторинга. Выяснилось, что на станции мониторинга BATS температура поверхности океана повышалась примерно на 0,24°C каждое десятилетие, начиная с 1980-х годов. В сумме океан сейчас примерно на 1 теплее, чем 40 лет назад.
Авторы статьи обнаружили, что за последние четыре года температура океана выросла более резко, чем в предыдущие десятилетия. Воды стали теплее и солонее на поверхности. В то же время данные показали, что за последние 40 лет количество кислорода, доступного живым водным организмам, снизилось на 6%. А вот уровень кислотности океана на 30% выше, чем в 1980-х годах. Это может, среди прочего, повлиять на организмы с панцирем.
«Эти наблюдения дают представление о скорости изменений в недавнем прошлом потепления океана и химии океана, а также ключевые показатели будущих изменений в следующие десятилетия, — пишут авторы. — Они также являются доказательством региональных и глобальных изменений окружающей среды и экзистенциальных проблем, с которыми мы, как личности и общества, столкнемся в ближайшем будущем».
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Олеся Маевская