19:44 (мск), источник: Газета.Ру

Метеорологи улучшили прогнозирование гроз, наблюдая за молниями из космоса

Американские ученые из Университета штата Оклахома и Национальной лаборатории сильных штормов изучили возможность лучше прогнозировать грозы с помощью спутниковых наблюдений. Исследование опубликовано в научном журнале Advances in Atmospheric Sciences (AAS).

Сейчас в Ричмонде: +11° 3 м/с 43% 763 мм рт. ст. +11°
Источник: CSIRO/A. Cherne

Специалисты воспользовались геостационарным спутником мониторинга окружающей среды GOES-R, оснащенного специальным картографом молний. Это устройство позволяет круглосуточно регистрировать вспышки атмосферных разрядов с интервалом в 20 секунд над водой и сушей в высоком разрешении. Данная информация необходима для обнаружения быстро развивающихся штормов.

Научная группа разработала систему для быстрого сбора и обработки спутниковых данных, использующую несколько методов прогнозирования гроз. Результаты показали эффективность алгоритмов по сравнению с уже применяющимися способами оценки вероятности возникновения тех или иных погодных явлений.

По словам ученых, доступ к информации со спутников позволит быстро предупреждать о приближении бедствий регионы, где нет собственных систем прогнозирования штормов.

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