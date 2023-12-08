В 21 регионе России прогнозируют 40-градусные морозы в выходные

«Холоднющая погода будет в целом ряде регионов на этих выходных. Во всех регионах Северо-Западного федерального округа морозы будут до −35…-38 градусов. Из Центрального федерального округа выделяется Костромская область, где ожидается −35 и более градусов. На севере Поволжья, в Кировской области, Пермском крае, прогнозируется до −40 градусов», — сообщил он.
По словам Вильфанда, в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае также ожидаются 40-градусные морозы. «Центр и юг Красноярского края ожидают морозы даже до −50 градусов. Обычно холодную погоду сравнивают с сибирскими морозами, но это, получается, суперсибирские морозы», — сказал он.
Морозы до −45 градусов и ниже прогнозируют в Якутии.