22:03 (мск), источник: ТАСС

В 21 регионе России прогнозируют 40-градусные морозы в выходные

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Костромскую, Кировскую, Омскую, Новосибирскую области и несколько других регионов ожидают морозы до −35…-40 градусов в выходные дни. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Источник: РИА "Новости"

«Холоднющая погода будет в целом ряде регионов на этих выходных. Во всех регионах Северо-Западного федерального округа морозы будут до −35…-38 градусов. Из Центрального федерального округа выделяется Костромская область, где ожидается −35 и более градусов. На севере Поволжья, в Кировской области, Пермском крае, прогнозируется до −40 градусов», — сообщил он.

По словам Вильфанда, в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае также ожидаются 40-градусные морозы. «Центр и юг Красноярского края ожидают морозы даже до −50 градусов. Обычно холодную погоду сравнивают с сибирскими морозами, но это, получается, суперсибирские морозы», — сказал он.

Морозы до −45 градусов и ниже прогнозируют в Якутии.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "Иду по улице вечером с пакетами продуктов. Вдруг сзади подходят два мужика и выхватывают их у меня из рук"
Почему передача Украине скифского золота может иметь негативные последствия
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»