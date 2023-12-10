Лесные мифы. Эксперты назвали восемь главных заблуждений о русских лесах
В России почти 1,2 млрд га леса. И на этой огромной территории происходит совсем не то, что думает большинство россиян.
В России почти 1,2 млрд га леса. И на этой огромной территории происходит совсем не то, что думает большинство россиян.
Специалисты выяснили — мы ничего не знаем про наш лес! Зеленое достояние России, безотказный поставщик очень многих видов сырья, место, где мы любим бывать на отдыхе, собирать грибы или кататься на лыжах, обросло мифами и легендами, уверяют специалисты Рослесинфорга. Они сформулировали восемь наиболее распространенных мифов о лесах и уверенно опровергли каждый из них.
Миф № 1. Лес растет сам по себе. Это не так. Действительно, заброшенное поле или опустевший после мощного лесного пожара участок (при обычном низовом пожаре погибает не больше 10% деревьев) со временем заполнится самосевом, там вырастут какие-то деревья. В средней полосе России это будут лиственные — береза и осина. Но чтобы там вырос деловой лес, людям надо его посадить и потом как минимум три года ухаживать за посадками. Иначе молодая поросль может просто погибнуть. Для лесовосстановления стараются использовать сеянцы, полученные из семян, собранных в окрестных лесах — они лучше приспособлены к этой местности.
Для проверки качества лесовосстановления есть два с лишним десятка критериев. По ним специалисты проверяют проведенные работы. Если в каких-то регионах выявлены массовые недочеты, то они подпадают под ежегодный контроль.
Миф № 2. Весь лес срубили и продали браконьеры. Неправда, на долю «черных лесорубов» приходится только 1% всей заготовленной в стране древесины, государство вполне контролирует, что происходит в лесах. Экспорт из России необработанной древесины — кругляка — ограничен. Бревна поступают на заводы и фабрики лесопромышленного комплекса. Вот уже их продукция может быть продана за границу. Больше всего пиломатериалов и другой лесной продукции мы поставляем в Китай, за ним идут Узбекистан, Казахстан и ОАЭ. Крупные деревообрабатывающие предприятия располагаются на северо-западе и в центральной части нашей страны, на Урале, в Поволжье и на Дальнем Востоке.
Миф № 3. Площадь лесов в России сокращается из-за пожаров и вырубок. За последний год площадь лесов в нашей стране выросла на 460 тыс. га. Такая динамика продолжается второй год подряд. Древесину действительно заготавливают, а леса — горят, но одновременно люди сажают новые деревья. Лесовосстановление сейчас идет более быстрыми темпами, чем выбытие.
Миф № 4. Самое распространенное дерево в России — береза. Береза — символ России, хотя на самом деле она делит с сосной второе и третье места по распространенности. На обе породы приходится по 15,4% лесного фонда. Самое распространенное дерево — лиственница, ее доля в лесах превышает 35%.
Миф № 5. Лес нужен только для того, чтобы были доски и фанера. Нет, еще более важная функция лесов — регулирование климата. Деревья поглощают углекислый газ, снижают концентрацию угарного газа и выделяют кислород. Одно большое дерево может обеспечить дневным запасом кислорода четверых человек. Леса планеты снижают ее среднегодовую температура на 0,5 градуса. Кроме того, лес нужен для переноса водных масс от океана вглубь материка, без него нельзя будет вести сельское хозяйство.
Также древесина — исходное сырье при производстве подгузников, туалетной и писчей бумаги, обоев, спичек, березового сока, живицы. Даже скипидар — и тот не из нефти, а из хвойной смолы.
Миф № 6. Вырубка леса — всегда зло. Только если она варварская и бесконтрольная. Возрастные деревни подвержены болезням, они начинают гнить, в них поселяются жуки и другие вредители. Вовремя срубленное дерево освобождает место для молодых растений, которые более интенсивно поглощают углекислый газ и выделяют кислород. Для этого даже проводят специальные рубки — санитарные или ухода, при них в лесах удаляют отжившие свое деревья.
Миф № 7. Все лесные пожары происходят из-за людей. Нет, это не так, хотя в 90% случаев в возгорании виноват человек. Но лесные пожары бывают и в удаленных местах, где людей не бывает в принципе. Их могут вызывать, например, сухие грозы. Такие пожары необходимы природе — они обеспечивают обновление лесов. А некоторые виды деревьев вообще могут прорасти только на месте пожарища.
Миф № 8. Необъятный российский лес учету и контролю на поддается. Это не так. На каждую площадку собирают данные о сотне характеристик. Государственная инвентаризация лесов и работы по лесоустройству проходят постоянно, чтобы данные о состоянии лесного фонда всегда оставались актуальными даже по самым далеким участкам, где никакого освоения никто вести пока не планирует.