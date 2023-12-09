Доверием не пользуются. Топ-5 культур, незаслуженно забытых дачниками
К чему сегодня придираются садоводы.
К чему сегодня придираются садоводы.
Если объективно, при всем разнообразии сортов набор садовых и огородных культур у нынешних дачников довольно стандартный. С определенной периодичностью, диктуемой в основном вспыхивающей усилиями маркетологов модой, в этот стандартный набор вторгаются новинки. Зачастую это сопровождается уходом со сцены других культур, моде более не соответствующих. Но всегда ли надо следовать таким веяниям?
Отвечает агроном Петр Синьковский:
— Далеко не всегда. Есть культуры явно переоцененные, а есть недооцененные. И дачники могут попросту потерять из виду нечто ценное. Если говорить об ушедшем и будущем сезонах, то, на мой взгляд, совершенно незаслуженно непопулярны на участках следующие, вполне заслуживающие внимания и выращивания растения.
Черноплодная рябина. Еще каких-то лет десять назад она была едва ли не завсегдатаем в садах, а теперь многие от нее отказались. Главная претензия — плохо зимует, провоцирует появление мха. Но это просто от того, что она плохо реагирует на излишки снега в приствольном круге. Не создавайте таковых, и все будет в порядке, а вы получите еще один источник ценнейших витаминов.
Жимолость. Ведь это самая первая ранняя ягода, позволяющая победить авитаминоз, а ей инкриминируют склонность к излишнему разрастанию. А ведь жимолость прекрасно реагирует на обрезку, быстро восстанавливается плюс культура очень неприхотливая. Так стоит ли от нее отказываться из-за того, что вы не нашли полчаса на уход за ней?
Войлочная вишня. Ее также «обвиняют» в плохом перенесении даже мягких зим. А все от того, что не учитывают ее склонность к выпреванию. Но избежать этой неприятности ведь очень легко, просто вовремя отрегулировав толщину снежного покрова, причем даже не столько зимой, сколько по ранней весне.
Айва. С ней не хотят возиться из-за частых искривлений ствола, часто жалуются на малое количество качественных плодов. Но это все едва ли не клевета. Указанные дефекты — равно как и большинство других, приписываемых айве, — следствие недостатка влаги. Айва очень отзывчива на поливы, а в первые 2−3 года после посадки нуждается в опоре с подвязкой. Поите ее вовремя и поддержите в молодости, и все будет хорошо.
Колонновидные яблони. Еще совсем недавно они вызывали ажиотаж, а теперь про них напрочь забыли. Да, они непросты в культивации, но затраченные усилия того стоят: «колонны» служат и источником урожая, и прекрасным декором. Целый сад из колонн, да, возможно, перебор, но пару-тройку деревьев может позволить себе каждый дачник.