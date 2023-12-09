Какая толщина снежного покрова оптимальна для сада и огорода?
Эксперт объяснил, почему важно следить за структурой осадков.
Эксперт объяснил, почему важно следить за структурой осадков.
Снег, как признано всеми специалистами-агрономами, — самое полезное и универсальное укрытие огородных грядок, плодовых деревьев и кустарников. Но, естественно, существует ряд важных нюансов, соблюдая которые вы можете улучшить защитные свойства снега или, наоборот, вовремя уменьшить его слой, если такая потребность возникнет. Во всех тонкостях разбираемся с экспертом.
Отвечает агроном Петр Синьковский:
— Средний показатель оптимальной толщины снежного покрова, как это вычислено практиками, составляет 80 сантиметров. Губительный холодный воздух при таком параметре не доберется до почвы, а тем более до корней растений. Но это — в идеале. Прожиточный же минимум для самого начала зимы — не менее 35 сантиметров. По мере усиления холодов таким минимумом уже лучше не довольствоваться: слой снега должен быть сантиметров 60. А упомянутый идеал очень полезно поддерживать уже на финальной стадии зимнего периода.
Допустим, снег превалирует легкий и пушистый, снежок из него не слепишь. Толщина слоя такого снега должна быть побольше на 30−40 сантиметров. Если снег плотнее (лепится в нерассыпающийся увесистый снежок) — значит надо придерживаться вышеизложенной средней нормы. Тяжелый, мокрый, крупнозернистый снег — слой укрытия надо уменьшить сантиметров на 20−30.
Имеет значение и сама культура. Помните: вишня, слива, черноплодная рябина не любят избытка снега в приствольном кругу. Поэтому не надо подбрасывать им лишних объемов, а равно следить, чтобы имеющийся покров не был слишком плотным. А вот слой снега в метр — метр тридцать в приствольном круге яблони и облепихи — им только на пользу. Малину, смородину, крыжовник лучше укрывать снегом «с головой». При этом оттепелей они не очень-то боятся, поскольку период покоя у них довольно долгий, однако, если тепло меняется на холод резко и сопровождается сильным ветром, то лучше снега им подкинуть до полного укрытия — надежнее будет.