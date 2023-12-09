Астрофизики напомнили о двух звездопадах 9 декабря
9 декабря пика достигают два метеорных потока, Декабрьские Моноцеротиды и Сигма-Гидриды, сообщает starwalk.space.
9 декабря пика достигают два метеорных потока, Декабрьские Моноцеротиды и Сигма-Гидриды, сообщает starwalk.space.
Метеоры Декабрьских Моноцеротид будут видны в созвездии Единорога, их количество предположительно будет достигать 2−3 в час. Во время пика Сигма-Гидрид в созвездии Гидры будет пролетать около 7 «падающих звезд».
Освещенная на 15 процентов Луна не слишком помешает наблюдению, сообщают астрофизики.