09:03 (мск), источник: Московский комсомолец

Астрофизики напомнили о двух звездопадах 9 декабря

9 декабря пика достигают два метеорных потока, Декабрьские Моноцеротиды и Сигма-Гидриды, сообщает starwalk.space.

Источник: NASA

Метеоры Декабрьских Моноцеротид будут видны в созвездии Единорога, их количество предположительно будет достигать 2−3 в час. Во время пика Сигма-Гидрид в созвездии Гидры будет пролетать около 7 «падающих звезд».

Освещенная на 15 процентов Луна не слишком помешает наблюдению, сообщают астрофизики.

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