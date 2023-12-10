Как защитить от мороза прививки на плодовых деревьях?
Эксперт рассказал о том, каких неудач не надо бояться.
Эксперт рассказал о том, каких неудач не надо бояться.
Прививки на яблонях, грушах, вишнях, сливах и так далее особенно уязвимы в первую зиму после операции. Поэтому меры защиты будут отнюдь не лишними. Однако надо быть готовым к тому, что не всегда они дадут положительный эффект. Есть ли возможность этого избежать?
Отвечает агроном Василий Яковлев:
— Тут все дело в том, что донорский черенок еще слишком слаб, чтобы самостоятельно справиться с погодными катаклизмами. Поэтому его надо всячески от них оградить, стараться сделать это по максимуму. Сделать это проще всего, прибегнув к обвязке привоя неткаными укрывными материалами, только не черными. Годятся для защитной обвязки и поролон, и сходные с ним по свойствам материалы. В принципе, годятся и ленты, нарезанные из обычной мешковины, но тогда в течение зимы их придется менять, поскольку мешковина довольно быстро утрачивает полезные для прививки защитные свойства.
А вот полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, пищевая пленка, а особенно часто применяемый неопытными садоводами скотч (и обычный, и малярный), — для прививок не годятся — из-за воздухонепроницаемости, которая в итоге может привести как к вымерзанию, так и выпреванию.
Для большего эффекта не следует обходить вниманием и защиту подвоя, по мере возможности защитить корневую шейку. В принципе, лучшая защита для нее — снег, но в случае экстремальных перепадов от минуса к плюсу и обратно желательно, чтобы состояние ее было под вашим контролем: вовремя убрать лишний снег и вовремя снова его подбросить — это гарантия сохранности.
Но высока вероятность и того, что ваши усилия могут пропасть даром. Когда это возможно? В случае фатальной ошибки при самой прививке: вы могли не учесть сортовые особенности прививаемого растения и его свойства. Если донорское растение не зимостойкое, не морозостойкое — практически сто процентов привой зимы не переживет. Впрочем, есть здесь и положительный момент: вы извлечете урок и уже в следующий раз с привоем не промахнетесь.