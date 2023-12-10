13:37 (мск), источник: RT на русском

Синоптик Вильфанд: огромная территория России покрыта погодными аномалиями

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал об отклонениях от климатической нормы по России.

Сейчас в Ричмонде: +15° 3 м/с 88% 757 мм рт. ст. +11°
Источник: РИА "Новости"

«Огромная территория страны покрыта аномалиями. Постоянно идут штормовые предупреждения. 10—11 декабря в Ленинградской, Новгородской, Вологодской, Архангельской областях аномально холодная погода с температурой ниже нормы на 7. 11—12 декабря в ЦФО начинается влияние низкого давления с запада и в Белгородской области сильный снег, во вторник даже с мокрым снегом. Аналогичная ситуация в Орловской, Липецкой и Воронежской областях», — поделился синоптик.

Он отметил, что на востоке Приволжского федерального округа сегодня и завтра сильный мороз — до −40 °C.

«В Башкортостане до вторника аномальный мороз и температура до −43 °C. В Пензенской области, в Чувашии, в Татарстане тоже аномальная погода — до −35 °C. На юге температурный фонд около нормы. На Урале в Челябинской области — до −40 °C, в Курганской — до −35…-40 °C. В Свердловской области до среды — до −40 °C. В Омской области — до −45 °C, в Иркутской области — до −50 °C. Это суперсибирские морозы. В центральных районах Красноярского края — до −50 °C. В Алтайском крае — до −40 °C. На западе Якутии — до −50 °C, на востоке чуть теплее», — добавил Вильфанд.

И наоборот, по словам эксперта, в Магаданской области зафиксирована тёплая погода.

«Там на 20 теплее и дневная температура −3…-4 °C. А в Москве сегодня последний день, когда аномалия соответствует опасному явлению — температура ниже нормы на 7 °C», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что Гидрометцентр продлил «оранжевый» уровень погодной опасности в Московском регионе из-за низких температур.

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