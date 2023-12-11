Как ухаживать за газоном на даче зимой?
Эксперт рассказала о некоторых особенностях сохранности лужаек.
Эксперт рассказала о некоторых особенностях сохранности лужаек.
Многим вопрос может показаться странным, поскольку уж что-что, а газон вряд ли можно заподозрить зимой в требовании внимания дачников. Вот снег сойдет — тогда другое дело, а пока о каком уходе может идти речь? Это не совсем так. Даже отправленный по всем правилам зимовать газон в течение зимы кое-чего да требует. Чего же именно?
Отвечает ландшафтный дизайнер Ольга Воронова:
— Зимой применительно к газону мы ведем разговор не столько о том, что нужно делать, а скорее о том, чего делать не нужно. А список таких «ненужностей» пусть и невелик, но важен для светлого и беспроблемного будущего лужайки.
Итак, во-первых, как и применительно к саду и огороду, следите за снежным покровом. И вот пока таковой не установится на уровне 25−30 сантиметров, по газону лучше не ходить.
Во-вторых, даже по установлении указанного снежного слоя ходить по газонам без лишней нужды не рекомендуется. И уж совсем возбраняется устраивать на нем зимние шашлыки и прочие увеселительные мероприятия типа запусков новогодних салютов и прочего. Лишнее топтание может по весне обернуться проплешинами и участками погибшей травы.
В-третьих, очень желательно не допускать образования на газоне ледяной корки, периодически возникающей в течение зимы, которая мешает траве и почве дышать. По возможности ее надо ликвидировать, заменяя на слой нормального снега.
Подсыпать снежок на газон — очень полезно: в период устойчивых холодов лучше поддерживать уровень слоя где-то в полметра или даже больше. И опять же при этом без особой нужды на газоне не топтаться.