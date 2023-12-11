Ждите штраф. Адвокат уточнила, можно ли опаздывать на работу в морозы

Во многих регионах России установились крепкие морозы ниже −30 градусов, а некоторые территории утопают в снегопадах. Из-за этого сбоит общественный и личный транспорт, возникают пробки; люди опаздывают на работу, а работодатели готовы привлекать за это сотрудников к ответственности. Адвокат Анна Аржанникова разъяснила для aif.ru, насколько это законно.
Во время зимних погодных неурядиц — метелей, аномальных морозов — количество опаздывающих на работу сотрудников по понятным причинам растет. Но работодатели часто не хотят особо вникать в ситуацию, штрафуя подчиненных за опоздания.
«Еще в 2018 году Роструд дал разъяснения работодателям, что перебои в работе общественного транспорта должны быть признаны уважительной причиной опоздания на работу при сложных погодных условиях, — уточняет адвокат. — Эту позицию в 2019 году поддержал и Верховный суд, хотя до сих пор работодатели грозят работникам взысканиями. Однако напоминаю, что штрафы не являются видом дисциплинарного взыскания, и их применение работодателем не является законным ни при каких обстоятельствах».
Если опоздание все-таки произошло, работодатель сначала должен запросить у работника письменное объяснение. Со своей стороны опоздавшему нужно сделать акцент в объяснительной на том, что причиной опоздания стали неблагоприятные погодные условия, а также перебои в работе общественного транспорта. Это уважительная причина, и опоздание не может расцениваться как дисциплинарный проступок. Следовательно, дисциплинарного взыскания тоже быть не может.
Ранее один из столичных вузов провел исследование, в котором выяснил, что на работу никогда не опаздывают 42% россиян. 26% опрошенных опаздывают постоянно, а 32% — иногда задерживаются. Самой частой причиной несвоевременной явки на работу россияне назвали транспортную проблему (41%). Далее следуют непредвиденные ситуации (26%), желание подольше поспать (19%), неумение планировать время (8%) и просто нежелание идти на работу (6%).
32% респондентов признались, что хотя бы однажды скрывали от руководства истинную причину опоздания, ну, а всегда честными остаются 56% опрошенных.