Мощные пожары охватили центральную часть Чили
Огнем объято более тысячи гектаров леса.
Огнем объято более тысячи гектаров леса.
В окрестностях города Вальпараисо (Чили) бушует пожар на площади более тысячи гектаров. На данный момент зарегистрировано не менее десяти очагов возгорания, сообщает издание Later Cera. Власти объявили красный уровень опасности, в нескольких населенных пунктах региона есть угроза распространения огня.
По данным Министерства внутренних дел и общественной безопасности Чили, из города Лимаче эвакуированы 300 местных жителей. В результате возгорания пострадали 20 частных домов.
Для ликвидации огня сейчас задействована тяжелая техника. Пожарным удалось замедлить распространение пламени в отдельных районах. Власти призывают жителей выполнять требования спасательных служб.
По некоторым данным, пожар произошел из-за деятельности человека. Некоторые очевидцы утверждают, что около одного из очагов был замечен убегающий мужчина. Полиция нашла у него в кармане зажигалку. Сейчас ведется следствие по делу о умышленном поджоге, также проверяется версия о банде злоумышленников, виновных в возгораниях.
Ранее в Испании сотни людей были эвакуированы из-за лесного пожара.
Анна Морозова