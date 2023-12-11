В Японии произошло мощное извержение вулкана Сакурадзима
Оно стало 88-м по счету.
Оно стало 88-м по счету.
Издание BNN Breaking сообщило о мощном извержении вулкана Сакурадзима, расположенном на полуострове Осуми острова Кюсю в японской префектуре Кагосима. Понадобится ли эвакуация местным жителям в этот раз — пока неизвестно.
Согласно расчетам специалистов, клубы дыма поднялись высоту от 1000 до 1800 метров. Шлейфы появились с севера кратера Минамидаке.
Сакурадзима возвышается над уровнем моря на 1117 метров. Это один из самых динамичных городов в мире, первые извержения датированы 1914 годом.
Сотрудники японской метеорологической обсерватории внимательно следят за деятельностью вулкана. Недавно камеры отметили снижение сейсмической активности почти до нуля в начале декабря. Однако бдительность не помешает, отмечают сейсмологи. Опасность извержения вынудила власти Японии ввести «красный» уровень тревоги.
Недавно угроза катастрофического извержения вулкана погрузила Исландию в хаос. Ученые назвали отличительную особенность грядущего катаклизма.
Олеся Маевская