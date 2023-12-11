Целый город стал жертвой торнадо в американском Теннесси
Под завалами остаются люди.
Под завалами остаются люди.
Dixi News передает, что торнадо практически стер с лица земли американский город Кларксвилл в штате Теннесси с населением в 175 тысяч человек. Не менее шести человек погибли, более 20 местных жителей попали в больницу.
Местные власти только начали подсчитывать ущерб, нанесенный ураганом, который снес дома и уничтожил линии электропередачи. Без тепла и электричества осталось более 80 тысяч человек.
В одной из уцелевших школ был организован чрезвычайный штаб. Помимо Кларксвилла стихия обрушилась на города Спрингфилд, Нэшвилл и Мэдисон. Жителей попросили оставаться в укрытиях и держаться подальше от дорог.
Ранее на Колорадо обрушились торнадо-близнецы.
Олеся Маевская