15:06 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Целый город стал жертвой торнадо в американском Теннесси

Под завалами остаются люди.

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Dixi News передает, что торнадо практически стер с лица земли американский город Кларксвилл в штате Теннесси с населением в 175 тысяч человек. Не менее шести человек погибли, более 20 местных жителей попали в больницу.

Местные власти только начали подсчитывать ущерб, нанесенный ураганом, который снес дома и уничтожил линии электропередачи. Без тепла и электричества осталось более 80 тысяч человек.

В одной из уцелевших школ был организован чрезвычайный штаб. Помимо Кларксвилла стихия обрушилась на города Спрингфилд, Нэшвилл и Мэдисон. Жителей попросили оставаться в укрытиях и держаться подальше от дорог.

Ранее на Колорадо обрушились торнадо-близнецы.

Олеся Маевская

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