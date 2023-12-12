Мощный тихоокеанский циклон приближается к берегам Камчатки
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 дек — РИА Новости. Мощный тихоокеанский циклон начнет оказывать влияние на Камчатку 14 декабря, сообщила пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 дек — РИА Новости. Мощный тихоокеанский циклон начнет оказывать влияние на Камчатку 14 декабря, сообщила пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.
"К берегам Камчатки приближается тихоокеанский циклон. Атмосферный вихрь начнёт оказывать влияние на северные и северо-восточные районы полуострова 14 декабря.
В Усть-Камчатском, Карагинском, Тигильском и Олюторском районах и Алеутском округе ожидаются местами сильный снег, метель", — говорится в сообщении.
В Усть-Камчатском районе ветер будет достигать штормовой силы в 30 метров в секунду, в Олюторском районе ураганной силы — 38 метров в секунду. МЧС России по Камчатскому краю просит граждан на время действия непогоды воздержаться от поездок между населенными пунктами.
Между тем, на Камчатке дорожные и коммунальные службы продолжают ликвидацию последствий циклона, оказывавшего влияние на полуостров