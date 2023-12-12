Синоптики рассказали, когда «Ваня» принесет в Москву новые сугробы

Южный циклон несет в себе большие запасы влаги, поэтому погода в пятницу, 15 декабря, будет облачная, ветреная и снежная, возможна сильная метель, уточнил в беседе с РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, за этот день в Москве может выпасть треть от месячной нормы осадков.
Высота снежного покрова с 30−35 см, которые лежат в столице сейчас, может возрасти до 40−45 см, а местами и до полуметра, отметил Леус. Температура составит минус 4−6 градусов, ветер ожидается сильный и порывистый, добавил синоптик.
Центр циклона, идущего с Балкан, сформируется над Молдавией, дальше он двинется на север, сообщила РБК главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Она подтвердила, что непогоду в Москве стоит ожидать 15 декабря.
«Снег будет сильный на все сутки, поднимается метель, потому что порывы ветра могут достигать 12−15 м/с», — уточнила синоптик и предупредила о возможных заносах на дорогах.
Снегопады ожидаются всю неделю, к пятнице в столице может выпасть от 60 до 70% месячной нормы осадков. Высота сугробов в Москве станет рекордом этих чисел декабря, отметила Позднякова.
4 декабря в российской столице за сутки выпало около 25−30% месячной нормы осадков. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что высота снежного покрова в Москве достигла «небывалых величин» — 30 см. Синоптик отметил, что это более чем в четыре раза выше положенной нормы в 7 см в начале зимы.