09:56 (мск), источник: ТАСС

В Ростовской области около 100 тыс. человек остались без света из-за непогоды

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 декабря. /ТАСС/. Около 100 тыс. жителей Ростовской области остаются без электроэнергии из-за непогоды, обрушившейся на регион в ночь на понедельник. В течение ночи энергетики возобновили подачу света для более 80 тыс. человек, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Источник: Reuters

«В течение ночи энергетики восстановили электроснабжение более 80 тысяч жителей Ростовской области. Около полуночи была восстановлена высоковольтная линия, что позволило возобновить электроснабжение района Александровка Ростова-на-Дону и части Аксая. На утро в Ростовской области пока остаются без электроснабжения около 100 тысяч человек», — написал он в своем Telegram-канале, уточнив, что аварийные бригады работают в круглосуточном режиме.

Ранее губернатор отмечал, что из-за ледяного дождя в регионе без света остались 180 тыс. человек. В частности, в Ростове-на-Дону было обесточено около 200 домов, 7 школ, 4 детских сада и 3 котельные, подающие тепло в 147 многоквартирных домов. К полуночи электроснабжение в городе восстановили.

По информации министра жилищно-коммунального хозяйства региона Сергея Сизикова, в связи с аварийным отключением электроснабжения на насосной станции пятого подъема Гундорово-Гуковского водовода прекращено водоснабжение города Гуково. «Сроки восстановления уточняются», — написал он в своем Telegram-канале.

Как сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, в ночь на 13 декабря к обработке дорог реагентами было привлечено 112 единиц техники, израсходовано 537 тонн реагентов. В обработке тротуаров, остановочных комплексов задействовано 720 человек, дворовых территорий — более 2 тыс. человек. «В единую дежурную диспетчерскую службу продолжают поступать от ростовчан сообщения о происшествиях. На данный момент из 131 заявки отработано 56, 75 остаются на контроле», — уточнил Логвиненко в своем Telegram-канале.

Кроме того, из-за обрывов контактной сети работа электротранспорта в Ростове-на-Дону приостановлена, только порядка 30% детей готовы прийти в школы, в учреждениях культуры и спорта занятия отменены.

О непогоде в регионе

Из-за ледяного дождя школьникам Ростова-на-Дону власти разрешили остаться в среду дома, свыше 350 школ региона 12 декабря перевели на дистанционный формат обучения, в нескольких отменили занятия. Из-за гололедицы в травмпункты Ростова-на-Дону за два дня обратилось свыше 300 человек, включая 71 ребенка.

ГУ МЧС по региону продлило штормовое предупреждение, в ведомстве уточнили, что непогода продержится в регионе до середины дня 13 декабря — ожидается гололедица в сочетании с сильным восточным ветром, порывы которого будут достигать 15−18 м/с.

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