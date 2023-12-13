В Испании установлен новый аномальный температурный рекорд декабря
Ученые бьют тревогу.
Ученые бьют тревогу.
Пока жители некоторых стран, включая Россию, борются с сугробами и укутываются в шарфы, в Испании люди спасаются от декабрьской жары на пляжах. В стране установлен новый температурный рекорд, во вторник в курортной Малаге столбик термометра поднялся до 29,9 градусов жары.
Волна тепла на южном побережье Испании пришла после лета с четырьмя национальными волнами тепла, что стало самым жарким годом за всю историю наблюдений.
«Это одна из самых теплых масс воздуха, когда-либо пронесшейся над Испанией в этот момент декабря», — заявил представитель национального метеорологического агентства AEMET Рубен дель Кампо.
Он добавил, что жара в сочетании с прогнозами о редких дождях до конца февраля предвещают «не очень хороший» сезон для зимних видов спорта.
Жара, которая последовала за несколькими днями теплых воздушных потоков на Пиренейском полуострове, превзошла предыдущий декабрьский рекорд 2010 года, когда температура 29,4 градуса Цельсия была зафиксирована в Андалусии.
Такие уровни были бы «гораздо менее вероятными» без «изменения климата, которые наблюдаются во всем мире и в Испании», заявили в AEMET.
Несмотря на то, что испанцы привыкли к жарким летним месяцам, в последние годы они стали свидетелями растущего числа волн сильной жары в другие сезоны, что вызвало тревогу среди многих ученых.
По данным AEMET, частота волн тепла в стране утроилась за последние 10 лет, а летний погодный сезон увеличился на 10 дней за десятилетие с 1980-х годов.
Аномальное тепло, вероятно, закончится после среды. AEMET прогнозирует, что более прохладный воздух из более высоких широт приведет к снижению температуры до более нормальных значений для декабря.
На популярном горнолыжном курорте Навасеррада под Мадридом посетители жаловались на отсутствие снега.
Профессор университета на пенсии из восточной провинции Кастельон Висенте Сольсона сказал, что в такой день в Навасерраде должно быть не менее трех футов снега.