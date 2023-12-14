Когда наступит настоящая зима: 22 декабря — день зимнего солнцестояния

Что такое зимнее солнцестояние
С точки зрения астрономов, зимнее солнцестояние — момент, когда Солнце достигает минимального склонения. Если перевести это на обычный язык, то Солнце «застрянет» на одной высоте — настолько низкой, что даже в полдень будет буквально нависать над горизонтом. Высота солнца в день зимнего солнцестояния будет составлять всего 11 градусов.
Когда будет зимнее солнцестояние в 2023 году
День зимнего солнцестояния наступит 22 декабря.
К чему готовиться северянам? Прежде всего, к самому короткому световому дню года: 22 декабря он продлится всего-навсего 6 часов 59 минут 49 секунд.
И нас ждет самая длинная ночь: 17 часов 11 секунд! А за полярным кругом Солнце вообще перестанет подниматься: там наступит полярная ночь.
После 22 декабря дни будут постепенно становиться чуть длиннее. Прямо скажем, процесс этот у природы неспешный: по несколько минут в сутки. К 1 января 2024 года продолжительность светового дня увеличится только на 6,5 минуты.
Влияние зимнего солнцестояния: традиции и приметы
И ученые, и неспециалисты схожи во мнении: зимнее солнцестояние, как и другие феномены природы, — крайне мощное энергетическое явление. Неслучайно 22 декабря некоторые называют «полночь года», «переход от тьмы к свету», «стартовый рубеж годового круговорота»… В продвинутый век электроники появилось и еще одно неофициальное определение — «квантовый скачок».
Как бы там ни было, но, наверное, совершенно не просто так с этим днем связано столько мифов, традиций и примет.
Удивительно, но факт. Эхо того, что когда-то очень давно разрешалось и запрещалось делать в один из поворотных моментов годового цикла, докатилось и до эпохи гаджетов.
Скажем, издавна было принято убирать в декабре то, что мешает по жизни, избавляться от лишнего. И это касается не только, как иногда думают, вещей чисто материальных: мол, выбросил старье и хлам из шкафа, навел блеск-чистоту в доме — и полный порядок. Вернуть долг, разрешить конфликт, «зарыть топор ссоры», оставить обиду, покончить с плохими привычками — всегда считалось, что лучше вступать в новый год и без такого тяжкого груза.
А еще в день зимнего солнцестояния всегда загадывали желания. Запишут на листочке, подожгут, пепел аккуратненько соберут и развеют… Кому-то по душе был и другой способ: задумать сокровенное, посадить семечко любимого растения в горшок. Потом лелеять и холить его до весны, а с наступлением тепла высадить.
Одна из добрых традиций в день зимнего солнцестояния — посадить семечко любимого растения в горшок, ухаживать за ним до весны, а с наступлением тепла высадить.
Проверяем народные приметы
Кстати, понаблюдайте за тем, что будет происходить за окном 22 декабря. Скажем, по народным приметам, если в день зимнего солнцестояния очень холодно и ветрено, то впереди — много метелей и морозов. Ясное небо и яркое солнце? Такая же погода ожидается во время Святок. А вот иней на деревьях в этот день предвещает богатый урожай.
Верить или нет? Прислушиваться или нет? Это дело сугубо личное. Но вот то, что нас ждет супердень и суперночь, — это точно.
Когда закончится астрономическая зима в 2024 году
У астрономов все рассчитано едва ли не по миллисекундам. Астрономическая зима не исключение.
Ученые говорят: она закончится 20 марта 2024 года в 6 часов 6 минут 3 секунды по московскому времени. Кстати, это тоже будет очень примечательный день:
- на него придется самая короткая ночь зимы — 11 часов 48 минут 52 секунды;
- это будет самый длинный день зимы — 12 часов 11 минут 8 секунд.
А всего астрономическая зима будет морозить (или удивлять выкрутасами в виде оттепели, что тоже не исключают метеорологи) 88 дней 23 часа 38 минут.
В общей сложности астрономическая зима продлится почти 89 дней.
Кстати, интересно посмотреть на расписание прихода астрономической зимы в будущем. Скажем, в ближайшие три года она будет наступать 21 декабря. В 2027-м — опять 22 декабря, и дальше в такой же очередности.