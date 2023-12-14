Геомагнитные бури могут вызвать несчастные случаи на ж/д путях
Явление способно привести к сбоям в работе железнодорожной сигнализации.
Явление способно привести к сбоям в работе железнодорожной сигнализации.
Геомагнитная буря — это возмущение геомагнитного поля, которое длится от нескольких часов до нескольких суток. Явление влияет не только на самочувствие человека, но также может привести к повреждениям линий электропередач.
Значительные неприятности геомагнитные бури могут принести железнодорожным сообщениям. Так, в Швеции в 1982 году во время явления светофор на путях неожиданно стал менять цвет с зеленого на красный и обратно на зеленый. Подобные сбои наблюдали специалисты и в последующие годы. Тогда выдвинули гипотезу о связи между такими аномалиями и помехами.
Группа ученых из Ланкастерского университета в Великобритании решила подробнее разобраться во влиянии геомагнитных бурь на железнодорожную автоматику. Их работа опубликована в журнале Space Weather.
Специалисты смоделировали два железнодорожных маршрута Великобритании: участок Престон — Ланкастер главной линии Западного побережья и линию Глазго — Эдинбург. На этих направлениях используется почти 50 тысяч рельсовых электрических цепей, в которых есть источник питания и нагрузка, а проводниками электрического тока служат рельсовые нити железнодорожного полотна, то есть непрерывный ряд рельсов, примыкающих друг к другу.
Рельсовые цепи необходимы для контроля свободного и занятого участка на станциях и перегонах, а также в передаче кодовых сигналов с путевых устройств.
Оказалось, что геомагнитные бури вызывают «электрические возмущения» в рельсовых нитях и нарушает их, что негативно влияет на безопасность движения поездов. Ученые отметили, что сбои в железнодорожной автоматике должны происходить не чаще одного раза в сто лет. Они добавили, что переключение с зеленого цвета светофора на красный не так страшен, так как в таком случае поезд просто остановится. «Страшнее другое — если сигнал с красного перескочит на зеленый. Это значит, что проезд разрешен, хотя на самом деле это не так», — заключили они.
Ранее редакция Новости Mail.ru рассказала, чем опасна магнитная буря и как защититься во время этого явления.
Анна Морозова