Летающие манго и сильный ливень: Квинсленд накрыл шторм
40 тысяч домов остались без электричества.
40 тысяч домов остались без электричества.
Тропический циклон Джаспер накрыл северо-восточное побережье Австралии. Шторм обрушился на регион проливными дождями и ветром, достигающим 140 километров в час. Его квалифицировали как шторм второй категории, передает The Guardian.
Некоторые местные жители сообщили, что наибольшую угрозу представляют манговые деревья, так как ветер срывает плоды, которые, срываясь с ветвей, превращаются в настоящие снаряды.
В районах Моссмана и Дейнтри сообщалось о наводнениях. В то время как 40 тысяч домов остались без электричества, жители рассказали, что они почувствовали облегчение, так как последствия «Джаспера» оказались не такими серьезными. Известно, что выпало 600 миллиметров осадков. Многие улицы оказались перекрыты обломками, но люди были подготовлены к такой стихии. Они запаслись водой, едой и свечами минимум на три дня.
Есть вероятность, что шторм может снова усилиться в заливе Карпентария в выходные или у побережья Топ-Энд в начале следующей недели, сообщило Бюро метеорологии.
Ранее разрушительный торнадо почти уничтожил американский город в штате Теннеси.
Анна Морозова