14:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Дачникам напомнили о важных действиях в зимнюю оттепель

Неожиданная оттепель может грозить дачникам потерей собранного урожая. О важных действиях такую погоду напомнила агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, ее цитируют «БелНовости».

Источник: Екатерина Романова

В оттепель необходимо проветривать погреб. Обеспечив вентиляцию в помещении, садовод не допустит гниения хранящихся там клубней и корнеплодов. Испортившиеся овощи придется выкинуть, чтобы предотвратить распространение недуга на другой урожай, заключила эксперт.

Ранее жителям Москвы пообещали оттепельную погоду. К вечеру 17 декабря температура в столице повысится до плюсовых значений.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Директора аварийного спортзала в Крыму допросили после обращения детей к Путину
Шольц отправил Орбана «сходить за кофе» из-за провала переговоров по Украине
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»