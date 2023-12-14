18:47 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Английский фотограф поймал идеальный кадр солнечной «звезды»

Он потратил на это несколько лет.

Солнце появляется в известняковой природной арке Дердл-Дор на южном побережье Соединенного Королевства только на две-три недели в году. А хороший кадр можно сделать только в ясную погоду, передает Peta Pixel.

Это не остановило английского фотографа-пейзажиста из Дорсета Джека Лоджа. Он преследовал неуловимую «солнечную звезду» более четырех лет, когда наконец на несколько мимолетных секунд в арке вспыхнуло солнце.

«Кадр был сделан в 7:10 утра, с выдержкой 1/20 секунды, f/22, ISO 100», — сообщил Лодж. Столь длительная выдержка означает, что волны имеют размытость в движении и добавляют красоту изображению.

Недавно астронавт на МКС сделал снимок редкого атмосферного явления. Фотография открывает новые горизонты исследований.

Олеся Маевская

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