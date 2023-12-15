11:27 (мск), источник: Аргументы и факты

Надо ли удалять снег с укрытий растений?

Эксперт объяснил, каким принципом надо руководствоваться в этом вопросе.

Источник: РИА "Новости"

Если растения, например, розы или клубничная плантация, или та же туя уже надежно укутаны в комбинацию из нетканых материалов и обычного лапника, а их еще и укрыло толстым слоем снега — это не перебор ли? Что делать в таком случае с внеплановым «одеялом» — разбираемся с экспертом.

Отвечает агроном Денис Терентьев:

— При таких обстоятельствах, когда аномальные снегопады одарили ваши сад и огород большим количеством дополнительного укрытия, руководствоваться надо по-прежнему только одним принципом. Вмешиваться в процесс стоит только при резких колебаниях температур. Ровная погода с устойчивым минусом позволит вам не беспокоиться о состоянии растений. Ваше укрытие в союзе с укрытием природным обеспечивают растениям вполне приличные условия зимовки и гарантируют, что пагубное воздействие жестоких минусов будет сведено к нулю, либо станет крайне незначительным, неспособным повлиять на будущий урожай, а равно здоровье зеленых питомцев.

Однако шатаниям от тепла к холоду придется противостоять даже при наличии искусственного укрытия, а точнее именно оно станет основным фактором беспокойства. Если во время оттепели не отгрести лишний снег, то вероятность выпревания резко повышается. Более того, надо еще смотреть, а не придется ли нарушить целостность самого укрытия, чтобы спустить ненужный пар и сохранить нормальный воздухообмен, гарантирующий от этого самого выпревания. И после отступления оттепели, естественно, все придется привести в изначальный вид — по возможности, конечно. Но, подчеркну, если риска спрессованных во времени потепления-похолодания нет, то не трогайте ничего, не беспокойте укрытые растения лишними зачистками.

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