Как зимой поддерживать воздухообмен в водоеме на участке?
Эксперт рассказал о минимизации некоторых расходов.
Эксперт рассказал о минимизации некоторых расходов.
Если водоем у вас на даче не очень большой и глубиной менее метра, то, надеемся, вы его уже осушили на зиму, а обитателей, если таковые имелись, переместили в соответствующие условия до весны: ведь именно так надо поступать с такими деталями дачного дизайна. Ну, а если водный объект у вас посерьезнее, глубже метра, а то и полутора, то забот о поддержании кислородного баланса для зимующих водных растений и прочей возможной живности не избежать.
Отвечает агроном Василий Яковлев:
— В принципе у дачников сегодня есть два пути: бюджетный и дорогой. Под дорогим подразумевается использование специализированных воздушных компрессоров. Понятно, что придется нести расходы на покупку собственно компрессора плюс расходы на электроэнергию плюс непредвиденные. Компрессоры для подержания воздухообмена бывают двух типов: мембранные и поршневые. Первые подходят для водоемов небольшой площади, вторые, более мощные — для площадей побольше. Для большой надежности в суровые зимы компрессоры могут быть доукомплектованы специальными обогревателями. Разлет цен на компрессоры довольно большой: от 2500 до 25 тысяч рублей.
Если вы выбираете этот путь, то важны следующие детали. Компрессор необходимо разместить в хорошо защищенном от ветров и осадков месте, но так, чтобы к нему было удобно подходить (для регулировки, ремонта, обслуживания
В комплекте с компрессором идут диффузоры — устройства, рассеивающие потоки воздуха в воде и обогащающие ее кислородом. Так вот, шланги с этими диффузорами подключаются к компрессору до опускания их в воду, а не наоборот, как многие это ошибочно делают. При этом диффузоры размешаются на глубине от полуметра, не меньше. После включения компрессора начинайте с минимальной подачи воздушного потока, увеличивая до необходимого уровня постепенно в течение 2−3 часов.
Если же вам более подходит второй — бюджетный — путь, то здесь надо принять во внимание, что без двух-трех выездов на дачу в месяц не обойтись. Но зато все проще. С помощью бура, или лома, или топорика вам придется делать в водоеме несколько отверстий до свободной воды. На водоем площадью, допустим, 30 квадратных метров, надо 5−6 таких «скважин». Поверх проделанных отверстий укладывается небольшой клок соломы и присыпается снегом. В принципе такой меры достаточно для нормальной зимовки всех обитателей вашего водоема.