Какие самые простые и эффективные способы удержать снег на участке?
Эксперт рассказал, чему дачникам можно поучиться у железнодорожников.
Эксперт рассказал, чему дачникам можно поучиться у железнодорожников.
Как утверждал жадный раджа из индийской сказки: «Золота не может быть слишком много!» И если рассуждать в таком ключе применительно к снегу на участке, даже при нынешних, едва ли не аномальных снегопадах, то с ним можно согласиться: снега слишком много не бывает. Но даже его изобилие не означает, что не надо принимать мер к снегозадержанию, особенно ближе к весне, когда этот вид осадков ох, как пригодится. Каковы же эти меры?
Отвечает агроном Василий Яковлев:
— Приемы снегозадержания можно условно разделить на долгосрочные и оперативные. Но в любом случае придется понаблюдать за розой ветров на участке, чтобы выяснить превалирующие направления — с каких сторон чаще дует, и уже в соответствии с этим действовать. Под долгосрочными мерами подразумевается посадка плотных каких-либо более-менее высоких (до 2−4 метров) густых растений — в идеале хвойников — для создания ветрозащиты. Она же и станет накопителем снега и поможет пополнять его запасы при дефиците, что не редкость. Этот метод разработан еще российскими железнодорожниками, которым надо было предохранять от заснеживания пути. Это подходит для довольно больших по площади участков. Таких естественных загородок может быть несколько — сообразно преобладающим направлениям ветра. Правда, планируются такие вещи заранее.
Ну, а для тех, кто таковыми посадками не обладает или чей участок не слишком велик, вполне годится искусственное создание соответствующего рельефа. Установите преграды сообразно преобладающим направлениям ветра, и с внешней стороны у вас всегда будет надежный снежный запас. Преградой могут служить листы обычной фанеры, оргалита