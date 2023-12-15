11:17 (мск), источник: Аргументы и факты

Защитить легкие. ЛОР рассказал, как правильно дышать на морозе

На морозе все процессы идут иначе. И некоторые из них могут навредить здоровью. Даже дыхание. Специалисты отмечают, что если дышать на холоде неправильно, растут риски переохлаждения дыхательных путей.

Источник: РИА "Новости"

Правильное дыхание на морозе — залог здоровья, уверены врачи. Но далеко не все умеют это делать правильно. Как надо дышать на морозе, чтобы не навредить легким, aif.ru рассказал врач-оториноларинголог, фониатр лечебно-диагностического центра НКЦ № 2 РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского, врач высшей категории Дмитрий Шубин.

Вдыхаемый воздух должен быть максимально теплым, поэтому старайтесь дышать носом, а не ртом. Вдох и выдох медленные и плавные, чтобы, проходя через носоглотку, воздух успел согреться. И неглубокие, чтобы холодный воздух не поражал большую площадь легких. А если нос заложен, то дышать надо через едва разомкнутые губы. Высший пилотаж правильного дыхания ртом — вытянуть губы в трубочку и приподнять язык к небу. Так воздух медленнее проходит через верхние дыхательные пути и лучше согревается.

Также не стоит дышать против ветра. А если уклониться от порывов ветра невозможно, лучше наклонить голову вниз или выставить перед носом и ртом руку, это уменьшит скорость вдыхаемого потока.

Физическая нагрузка на холоде должна быть монотонной. Бег и рывковые движения способствуют резким и сильным вдохам. Поэтому стоит в холодное время постараться от них воздержаться. А еще (по тем же причинам) на морозе не стоит паниковать и нервничать.

Популярные на холоде шарфы и балаклавы (а теперь еще и маски, причем хлопчатобумажные или тканевые, потому что медицинские не греют), которые также способствуют согреванию вдыхаемого воздуха, нужно регулярно стирать и проглаживать. Потому что на них накапливается конденсат — уютная среда для размножения болезнетворных микроорганизмов. И в целом гардероб нужно подбирать так, чтобы минимизировать открытые участки тела, особенно хорошо нужно закрывать шею и грудь (в этих областях много терморецепторов), и они довольно быстро переохлаждаются, что приводит к снижению иммунитета.

И не забывайте про защиту ушей. Опасно выходить на улицу с невысушенной после мытья головой и без шапки. Её материал может быть разным, но модные предпочтения не должны мешать главной миссии — шапка должна сохранять голову и уши в тепле. Поэтому стоит обратить внимание на модели с подкладкой и лучше из натуральных тканей.

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