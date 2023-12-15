Какую снеговую нагрузку могут выдержать теплицы?
Эксперт разъяснил важность угла наклона кровли.
Эксперт разъяснил важность угла наклона кровли.
Давно не радовавшие нас своим обилием снегопады в мгновение ока сделали вновь актуальным вопрос о предельной нагрузке на крыши стационарных теплиц. За последние годы многие дачники расслабились и уже особо себя не утруждали очисткой тепличных крыш. Но, по всей видимости в этом декабре придется планировать визиты на дачу чтобы лишний раз убедится, что теплица цела, а равно помочь ей справиться со свалившейся с неба нагрузкой. При какой же массе снега вашим теплицам грозит опасность?
Отвечает инженер Михаил Кудряшов:
— Прежде всего напомню элементарную истину: чем больше угол наклона крыши, тем большую нагрузку снега она сможет выдержать. При углах скатов 60 градусов и больше снега на крыше теплицы практически не остается, поскольку он под своей тяжестью падает на землю. Но этот параметр выдерживают при строительстве или покупке теплиц не все дачники.
Разумеется, большое значение имеют и материалы. Стеклянная крыша теплицы с деревянными или металлическими конструкциями выдерживает давление снега от 20 кг (угол наклона скосов крыши менее 30 градусов) до 80 к г (угол наклона скосов 45 градусов) на квадратный метр, в зависимости от толщины стекла. Теплица из поликарбоната способна вынести давление до 240 кг на квадратный метр при полукруглом профиле крыши.
При какой толщине снежного покрова устанавливаются такие показатели давления? Тут есть тонкость. Расчетное значение веса снега на квадратный метр площади крыши в каждом регионе свое и рассчитывается в соответствии с местными СНиПами. Таким образом для вышеупомянутого показателя давления в 20 кг на квадратный метр это снеговой слой в 7 см для сухого снега или 3,5 см для плотного, тающего. Нагрузку в 80 кг на квадратный метр дает слой в 27 см сухого снега или 13 см лежалого. Соответственно, максимальная нагрузка на крышу при давлении 240 кг на квадратный метр создастся при слое сухого снега в 80 см или 27 см снега плотного. Зная эти значения, вы можете понимать, следует ли крышу очистить, или она еще может и так постоять. Однако не следует забывать и еще одной составляющей — ветре.
Дело в том, что сильные ветры скоростью от 15−17 метров в секунду способны усилить давление снега в полтора-два раза. То есть, если слой снега вроде не критичен, но теплица стоит на пути устойчивого сильного ветра, то лучше все-таки, по возможности, очистить сооружение.