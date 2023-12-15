В Москве выпала пятая часть от месячной нормы осадков

В Московской области больше всего снега выпало в Коломне (13 мм), Наро-Фоминске (15 мм), и Долгопрудном (17 мм). В последнем случае это 33% от всей климатической нормы декабря.
Много снега также отмечается на юго-западе Центральной России и на западе Черноземья. Так, в Курской области выпало 81% от месячной нормы, в Орловской — 53%, в Белгородской — 57%.
Тишковец отметил, что аномальные снегопады спровоцировал циклон «Ваня». В центре «Фобос» объяснили, что это «активный вихрь, который зародился в Северной Атлантике еще в конце минувшей недели, пронесся по Британским островам, а затем сместился на юг и захватил в свою циркуляцию теплый средиземноморский воздух». Он движется с запада на восток с довольно большой скоростью, поэтому «не успел растратить свои запасы влаги».
По прогнозу синоптиков, за сутки в Москве выпадет рекордное количество осадков — 23 мм, сугробы вырастут на 12−15 см и достигнут полуметра. Ожидается, что циклон покинет Русскую равнину 16 декабря, после чего в регионе резко потеплеет. Так, в столице 15 и 16 декабря прогнозируется минус 5 градусов, а с воскресенья — до плюс 1−2 градусов.