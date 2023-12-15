Остеопат объяснил, как правильно носить обувь зимой. Это нужно знать
Эксперт также обозначил, какой должна быть сама обувь.
Эксперт также обозначил, какой должна быть сама обувь.
В холодное время года нагрузка на ноги возрастает, а напряжение, в котором находятся стопы, уходит вверх, на икроножные мышцы, и может привести к спазмам и судорогам. Об этом врач-остеопат Владимир Животов рассказал в своем телеграм-канале. В связи с последними московскими снегопадами доктор поделился размышлениями со своими подписчиками об особенностях зимних пешеходных прогулок с точки зрения нагрузки на стопы.
«На стопы приходится нагрузка всего нашего тела, в связи с чем они выдерживают колоссальные стрессы и напряжение. Представьте лето. На вас удобные открытые сандалии, стопа дышит и свободно двигается. А теперь представьте декабрь. На вас закрытые, застегнутые, зашнурованные сапоги или ботинки. Вообразите, как себя чувствуют стопы в первом и втором случаях!» — размышляет Животов.
Учитывая повышенную зимнюю нагрузку, когда приходится не просто гулять и идти, а зачастую преодолевать сугробы, скользкие места и прочие зимние препятствия, важно, чтобы обувь была комфортной и качественной, подчеркнул врач. Он отметил, что, как правило, у зимней обуви более жесткая подошва, которая на морозе становится еще более «дубовой». Напряжение, в котором находятся стопы, уходит вверх, на икроножные мышцы, из-за чего в них могут появиться спазмы и судороги.
«Потом напряжение уходит еще выше и затрагивает всю продольную мускулатуру, участвующую в поддержании вертикального положения тела, и прежде всего мышцы шеи. Очень важно, чтобы стопы находились в расслабленном положении, которое напрямую зависит от правильной обуви. Поэтому, если речь идет о новой или не слишком комфортной обуви, постарайтесь рассчитать маршрут, чтобы такие ботинки находились на ногах недолго. Продумайте нагрузку. По возможности (если, например, вы пришли на работу) смените обувь на более свободную, привычную, удобную», — посоветовал остеопат.
Если стопы все же перенапряглись, ощущается тяжесть — необходимо сделать теплую ванну для ног и помассировать стопы. Отвечая на вопросы подписчиков в комментариях, какую зимнюю экипировку он может порекомендовать для пешеходных прогулок, врач добавил, что «обувь должна быть удобная, мягкая, должен быть запятник, а мышцы стопы не должны напрягаться». Также, по словам Животова, при выборе следует учесть, что обувь должна хорошо защищать пальцы ног и быть из натуральных материалов.